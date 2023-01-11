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美國飛航系統故障 數千航班延誤取消 是否遭網攻待釐清

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/11 23:22
美國雷根華盛頓國家機場航班延遲取消公告板（圖／美聯社）

美國雷根華盛頓國家機場航班延遲取消公告板（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國聯邦航空總署（FAA）11日因電腦故障，導致飛航通報系統失靈，一度下令停飛所有出境班機，數千航班延遲或遭到取消，當機原因仍待調查。

根據美聯社，故障的是空中任務通知系統（Notice to Air Missions System，NOTAMs），該系統會通報對班機具潛在危險的情況，從跑道工程到結冰風險等，以往是透過電話告知，後已轉為網路服務。機師在起飛前，皆須先行至該系統閱覽相關資訊，確保飛航安全。

美國時間週三早上，系統出現故障，截至9時30分前，逾4,300個班次被迫延遲，800多個航班直接取消。FAA一度下達出境班機禁飛令數小時，於9時解除禁令，陸續恢復起降。原訂11日從美國起飛之班機逾21,000班次，多為國內航班，另，飛美國的班次約1,840班。

受衝擊的涵蓋客機與貨機，但部分醫療專機、軍事活動與美國防務皆未受影響。

白宮起先表示，並無證據顯示本起事件為網路攻擊，但總統拜登（Joe Biden）後來卻坦言「還不清楚」，並表示已要求運輸部直接向他匯報。聯邦調查局（FBI）迄未就此事置評。

這起事件導致美國空中交通大亂，從東岸延伸至西岸，美國所有主要機場幾乎都受影響，FAA仍在努力修復NOTAM系統。

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