林智堅出庭自認受害者、沒抄襲論文　余正煌委任律師：倒因為果，荒謬！　

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）調查局調查官余正煌狀告前新竹市長林智堅涉嫌違法抄襲其論文，今（11）日林首度以被告身分親自出庭，「堅」稱沒有抄襲、不認罪，自己才是被侵權的受害者；余的委任律師吳俊達表示，林抄襲事時明顯，卻倒因為果帶風向，相當荒謬。

自認「受害人」 林智堅稱享民調資料所有權被侵權？

與林智堅同樣畢業於台灣大學國發所的余正煌，自訴林智堅違反《著作權法》，抄襲其碩士論文，林智堅今日下午親赴台北地院出席準備程序庭，強調自己沒有動機、也無必要抄襲余正煌的論文。

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林智堅表示，自己的碩論是以2014年親身參與的新竹市長選舉為研究題目，所使用資料來自委託的民調公司所做之民調數據，在指導教授陳明通的指導完成，他沒有動機與必要抄襲他人論文。

林的辯護律師之一蕭雄淋指出，台大學術倫理審定會之審定報告，為「匿名審定」，非法院或檢察署依法選任或囑託的鑑定人，不符刑事訴訟法的鑑定人選任或囑託程序，主張於本案無證據能力。

蕭雄淋說明，余正煌89頁的碩論中，22頁的附錄完全複製貼上林智堅和民調單位共同創作的民調問卷，內文中有27頁表格是改做此民調。余的論文為基於上述民調資料所成的民調語文著作，未經共享所有權的林及民調單位同意授權，依法沒有著作權，認為余無權就此提出自訴。

另一辯護律師胡中瑋則自時間觀點出發，稱論文是階段性完成，不應單憑發表時間先後來判定誰抄襲。兩人論文重複之處，林智堅早在2016年2月1日創作完成的碩論研究計畫初稿中就已呈現，初稿有經公證人公證。而所謂重複內容，來自2016年1月5日陳明通交給余正煌參考的論文草稿，其中包含林的初稿內容以及陳明通所寫文字，強調林智堅才是受害人。

余正煌委任律師：林智堅明顯抄襲卻倒因為果，荒謬！

余正煌委任律師吳俊達在庭後受訪表示，林智堅自稱受害人乃是「最荒謬」的事；此外林智堅倒果為因，稱余正煌操弄媒體、意圖影響選情，塑造受害者風向，對任職公家機關的余正煌造成壓力。

至於陳明通頻頻為林智堅抱屈，另一委任律師張祐齊表示，尊重陳的言論，但余正煌因論文門一案，生活、工作、家庭皆飽受影響，連二姊過世都不敢在訃聞上寫自己的名字，林在書狀中宣稱余影響其政治前途，相當荒謬。

吳俊達也說明，林智堅提出自己的論文有一大部分，是引用陳明通在2016年2月1日寄給其秘書楊玲宜的檔案存有的內容。但依台大學倫會認定構成的標準對余、林論文版本進行比對，發現有33個段落有一模一樣文字重疊。

吳俊達進一步說明，第1至17個段落的內容，余的論文有引述，林論文完全沒引述，而當初余將初稿寄給陳明通時「有刪除引述」，可能林抄的時候沒注意到應當要加上引述，證明林抄襲事實明顯。

至於第18至33個段落中的文字，在陳明通寄給楊玲宜的檔案中並未出現，代表這些文字是抄自於余的論文。吳俊達強調，比對結果正如台大學倫會認定，林智堅非獨立創作，而是複製貼上余的論文做局部修改，這也導致論文部分問題沒被修正。

針對林智堅主張，余所用論文資料未經授權，侵害林以及民調公司共同著作權，吳俊達質疑，過去林智堅、陳明通都未提及該家民調公司存在，顯見該民調公司是為了答辯所虛構的。

也因林志堅在抗辯過程中，對余正煌的名譽極大傷害，因此余的律師在開庭後，前往台北地檢署遞狀，提告林智堅加重誹謗罪嫌。