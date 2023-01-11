白富美到武打明星 楊紫瓊奪國家評論協會獎、金球獎影后

(台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）入行40載、出身馬來西亞、深耕好萊屋塢的武打女星楊紫瓊，今年以電影《媽的多重宇宙》，一舉奪下第94屆國家評論協會獎，為該獎45年來首位亞洲影后；隨後她又奪下第80屆金球獎音樂及喜劇類的影后，奧斯卡鍍金有望。

綜合外電報導，出身於馬來西亞出生的楊紫瓊家境富裕，15前往英國學習芭蕾，歸國後參加選美大賽，相繼奪得馬來西亞小姐、墨爾本小姐寶座，22歲自香港演藝圈出道後，以女打仔的戲路闖出一片天，40年來演活了許多知名角色，如《臥虎藏龍》中的余秀蓮、《劍雨》中的殺手細雨、《以愛之名：翁山蘇姬》中活靈活現的翁山蘇姬以及《瘋狂亞洲富豪》中的強勢婆婆。

2022年科幻電影《媽的多重宇宙》，讓楊紫瓊以華裔移民洗衣店老闆娘一角大放異彩，再攀事業高峰。2023年開春，先是於奪得了第94屆國家評論協會獎，成為該獎45年來首位獲獎的亞裔女演員；隨後又在有奧斯卡前哨戰之稱的第80屆金球獎中，拿下音樂及喜劇類的最佳女演員，也是第二位獲得該獎項的亞裔演員。

首次入圍金球獎就勇音樂喜劇類影后，楊紫瓊的領獎感言，感性中也帶著幽默。她回顧初到好萊塢的際遇，也提及自己去年剛滿60歲，儘管對女演員而言，年歲越高機會就越少，但她依然活躍在崗位上。

最後談到讓她夢想成真的《媽的多重宇宙》時，楊紫瓊被背景音樂催促快點下台，她幽默的來了一句「拜託閉嘴，我真的可以修理你一頓...」，讓眾人見識了這位武打女明星的調皮與霸氣。