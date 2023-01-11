NSO《深琴號角》音樂會刻畫大自然　世界首演曲目1月12日台灣登場

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)《深琴號角》音樂會由英國指揮斯特凡．艾斯伯瑞（Stefan Asbury）攜手NSO與法國號演奏家瑞德凡．弗拉柯維克（Radovan Vlatković）演出夏布里耶：小廣板、狄卡：田園之歌，以及與鋼琴家尤霍．波赫約寧（Juho Pohjonen）演出拉赫瑪尼諾夫：第一號鋼琴協奏曲，將於1月12日登場。拉赫瑪尼諾夫《死之島》、斯梅塔納：〈莫爾道河〉以及一分鐘交響曲作曲計畫的潘汶恩《蟬、雷鳴、西北雨》世界首演。

艾斯伯瑞曾被《萊比錫人民日報》（Leipziger Volkszeitung）評論「指揮帶有審慎的個性與領導力」。2022/23 樂季，艾斯伯瑞將與印第安納坡里斯交響樂團、塔爾薩交響樂團以及NSO合作演出。不僅是一位指揮家，他更是一名錄音藝術家。曾錄製喬納森．哈維（Jonathan Harvey）的作品，獲法國音樂權威雜誌《音樂的世界》（Monde de la Musique）「樂評嚴選獎」（CHOC）。

此次，他將與法國號演奏家瑞德凡．弗拉柯維克演出兩首協奏曲，分別為夏布里耶：小廣板以及狄卡：田園之歌。夏布里耶的小廣板創作於1875年，不論管絃樂原版或鋼琴縮減版，都是法國號演奏家經常演出的重要作品；狄卡的田園之歌是一首多聲部的單樂章作品，原先為管絃樂伴奏，狄卡於1906年再度出版鋼琴伴奏版本。

法國號獨奏家弗拉柯維克出生於克羅埃西亞。他於1983年獲得德國慕尼黑國際音樂大賽首獎，在當時此大賽已有14年不曾頒發給法國號演奏者。獲獎後，弗拉柯維克便以獨奏家之姿躍升國際舞臺，受到國際音樂節邀約，包括薩爾茲堡音樂節、維也納音樂節、愛丁堡音樂節與杜布羅夫尼克音樂節等。

鋼琴家波赫約寧將演出拉赫瑪尼諾夫：第一號鋼琴協奏曲。第一號鋼琴協奏曲為拉赫瑪尼諾夫在學時的作品。第一樂章於1892年3月17日莫斯科音樂院首演，由瓦沙里．薩佛諾夫（Vasily Safonov）指揮，拉赫瑪尼諾夫親自擔任鋼琴獨奏。首演結果並不如預期，因此在1917年拉赫瑪尼諾夫再度提筆修正出版第二版。鋼琴家尤霍．波赫約寧（Juho Pohjonen）於 1989 年進入西貝流士音樂學院 (Sibelius Academy)學習鋼琴，2008年獲得碩士學位，隨後在各大國際比賽獲獎無數，並被認為是近年來最令人期待的鋼琴家。

波赫約寧不僅舉辦獨奏會，也參與管絃樂及室內樂演出，他長期和林肯中心的 CMS（Chamber Music Society of Lincoln Center） 保持良好的合作關係，並與嚴丹苾（Danbi UM）以及黃俊文（Paul Huang）共同演出室內樂音樂會。波赫約寧在2019年發表以AI技術作為基礎的 iOS app「MyPianist」，此 app 幫助音樂家們能在世界各地，無時無刻享有鋼琴伴奏的服務。

同場節目，樂團還將演出拉赫瑪尼諾夫：《死之島》及斯梅塔納：〈莫爾道河〉。《死之島》是瑞士畫家阿諾德・柏克林（Arnold Böcklin, 1827-1901）最著名的作品，他在1880至1886年間，以此為標題創作五種不同版本的油畫。1907年，正為交響詩尋找創作題材的拉赫瑪尼諾夫，在巴黎看到《死之島》黑白版的複製品。雖然日後拉赫瑪尼諾夫分別在柏林和萊比錫看到其他版本的真跡，但都不及前者讓他印象深刻。1909年拉赫瑪尼諾夫便以《死之島》為名創作交響詩，並將它題獻給史特路福（Nikolay Struve）；貝多伊齊・斯梅塔納（1824-1884）為國民樂派作曲家，並被譽為捷克音樂之父。交響詩《我的祖國》是他最為人熟知的作品之一，此作寫於1874至1879年之間，共包含六首獨立的交響詩，皆在描繪捷克自然風情，其中〈莫爾道河〉為第二首。本場另安排台積電文教基金會樂無界計畫之「一分鐘交響曲作曲」世界首演作品《蟬、雷鳴、西北雨》。作曲家潘汶恩曾提到《蟬、雷鳴、西北雨》最開始的發想與蟬的聲響以及雨的氣味有關，潘汶恩在此曲運用音樂來和大自然做連接，與本樂季「自然風光」的主題不謀而合。

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