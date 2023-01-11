Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 文化

NSO《深琴號角》音樂會刻畫大自然　世界首演曲目1月12日台灣登場

By 藝文組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/11 17:53
客席指揮/斯特凡．艾斯伯瑞與法國號獨奏家/瑞德凡．弗拉柯維克與NSO進行排練。（圖/NSO）

客席指揮/斯特凡．艾斯伯瑞與法國號獨奏家/瑞德凡．弗拉柯維克與NSO進行排練。（圖/NSO）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)《深琴號角》音樂會由英國指揮斯特凡．艾斯伯瑞（Stefan Asbury）攜手NSO與法國號演奏家瑞德凡．弗拉柯維克（Radovan Vlatković）演出夏布里耶：小廣板、狄卡：田園之歌，以及與鋼琴家尤霍．波赫約寧（Juho Pohjonen）演出拉赫瑪尼諾夫：第一號鋼琴協奏曲，將於1月12日登場。拉赫瑪尼諾夫《死之島》、斯梅塔納：〈莫爾道河〉以及一分鐘交響曲作曲計畫的潘汶恩《蟬、雷鳴、西北雨》世界首演。

艾斯伯瑞曾被《萊比錫人民日報》（Leipziger Volkszeitung）評論「指揮帶有審慎的個性與領導力」。2022/23 樂季，艾斯伯瑞將與印第安納坡里斯交響樂團、塔爾薩交響樂團以及NSO合作演出。不僅是一位指揮家，他更是一名錄音藝術家。曾錄製喬納森．哈維（Jonathan Harvey）的作品，獲法國音樂權威雜誌《音樂的世界》（Monde de la Musique）「樂評嚴選獎」（CHOC）。

此次，他將與法國號演奏家瑞德凡．弗拉柯維克演出兩首協奏曲，分別為夏布里耶：小廣板以及狄卡：田園之歌。夏布里耶的小廣板創作於1875年，不論管絃樂原版或鋼琴縮減版，都是法國號演奏家經常演出的重要作品；狄卡的田園之歌是一首多聲部的單樂章作品，原先為管絃樂伴奏，狄卡於1906年再度出版鋼琴伴奏版本。

法國號獨奏家弗拉柯維克出生於克羅埃西亞。他於1983年獲得德國慕尼黑國際音樂大賽首獎，在當時此大賽已有14年不曾頒發給法國號演奏者。獲獎後，弗拉柯維克便以獨奏家之姿躍升國際舞臺，受到國際音樂節邀約，包括薩爾茲堡音樂節、維也納音樂節、愛丁堡音樂節與杜布羅夫尼克音樂節等。

鋼琴家波赫約寧將演出拉赫瑪尼諾夫：第一號鋼琴協奏曲。第一號鋼琴協奏曲為拉赫瑪尼諾夫在學時的作品。第一樂章於1892年3月17日莫斯科音樂院首演，由瓦沙里．薩佛諾夫（Vasily Safonov）指揮，拉赫瑪尼諾夫親自擔任鋼琴獨奏。首演結果並不如預期，因此在1917年拉赫瑪尼諾夫再度提筆修正出版第二版。鋼琴家尤霍．波赫約寧（Juho Pohjonen）於 1989 年進入西貝流士音樂學院 (Sibelius Academy)學習鋼琴，2008年獲得碩士學位，隨後在各大國際比賽獲獎無數，並被認為是近年來最令人期待的鋼琴家。

波赫約寧不僅舉辦獨奏會，也參與管絃樂及室內樂演出，他長期和林肯中心的 CMS（Chamber Music Society of Lincoln Center） 保持良好的合作關係，並與嚴丹苾（Danbi UM）以及黃俊文（Paul Huang）共同演出室內樂音樂會。波赫約寧在2019年發表以AI技術作為基礎的 iOS app「MyPianist」，此 app 幫助音樂家們能在世界各地，無時無刻享有鋼琴伴奏的服務。

同場節目，樂團還將演出拉赫瑪尼諾夫：《死之島》及斯梅塔納：〈莫爾道河〉。《死之島》是瑞士畫家阿諾德・柏克林（Arnold Böcklin, 1827-1901）最著名的作品，他在1880至1886年間，以此為標題創作五種不同版本的油畫。1907年，正為交響詩尋找創作題材的拉赫瑪尼諾夫，在巴黎看到《死之島》黑白版的複製品。雖然日後拉赫瑪尼諾夫分別在柏林和萊比錫看到其他版本的真跡，但都不及前者讓他印象深刻。1909年拉赫瑪尼諾夫便以《死之島》為名創作交響詩，並將它題獻給史特路福（Nikolay Struve）；貝多伊齊・斯梅塔納（1824-1884）為國民樂派作曲家，並被譽為捷克音樂之父。交響詩《我的祖國》是他最為人熟知的作品之一，此作寫於1874至1879年之間，共包含六首獨立的交響詩，皆在描繪捷克自然風情，其中〈莫爾道河〉為第二首。本場另安排台積電文教基金會樂無界計畫之「一分鐘交響曲作曲」世界首演作品《蟬、雷鳴、西北雨》。作曲家潘汶恩曾提到《蟬、雷鳴、西北雨》最開始的發想與蟬的聲響以及雨的氣味有關，潘汶恩在此曲運用音樂來和大自然做連接，與本樂季「自然風光」的主題不謀而合。

購票請至OPENTIX兩廳院文化生活
NSO

相關新聞

台灣NSO音樂總監準馬寇爾　贈西洋珍貴古籍予國家圖書館
台灣NSO音樂總監準馬寇爾　贈西洋珍貴古籍予國家圖書館
2022/11/08 11:32
睽違兩年！台灣NSO綠野音樂會《夏日時光》起跑　啟程基隆、馬祖、南投與台南
睽違兩年！台灣NSO綠野音樂會《夏日時光》起跑　啟程基隆、馬祖、南投與台南
2022/08/15 11:25
台灣國家交響樂團音樂總監準‧馬寇爾領軍音樂名家　7月3場國家音樂廳登場
台灣國家交響樂團音樂總監準‧馬寇爾領軍音樂名家　7月3場國家音樂廳登場
2022/07/15 09:53
台灣國家交響樂團指揮大師呂紹嘉成北藝大特聘教授　關渡藝術節聚集七大樂團精彩演出
台灣國家交響樂團指揮大師呂紹嘉成北藝大特聘教授　關渡藝術節聚集七大樂團精彩演出
2020/07/04 14:18
【武漢肺炎】國家音樂廳大動作閉館消毒　國家交響樂團取消台灣演出
【武漢肺炎】國家音樂廳大動作閉館消毒　國家交響樂團取消台灣演出
2020/03/06 11:46

更新時間 : 2023-01-11 20:14 GMT+08:00

最受歡迎

【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
【更新】桃園抽水站管線破裂33萬戶停水•修復不及延後復水　台水：災損10萬內春節前賠償
【更新】桃園抽水站管線破裂33萬戶停水•修復不及延後復水　台水：災損10萬內春節前賠償
ESG永續發展新指標！台灣企業大老團現身力挺藝文 文化部估2024年達80億資金
ESG永續發展新指標！台灣企業大老團現身力挺藝文 文化部估2024年達80億資金
【更新】台灣藝人柯震東拍「乩身」傳遭無人機撞傷顴骨　經紀人證實臉部嚴重破相
【更新】台灣藝人柯震東拍「乩身」傳遭無人機撞傷顴骨　經紀人證實臉部嚴重破相
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
〈投資理財〉全球鋼市可望復甦 台灣不鏽鋼及鋼鐵類股新春迎喜訊
〈投資理財〉全球鋼市可望復甦 台灣不鏽鋼及鋼鐵類股新春迎喜訊
2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明
2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明
魔王級XBB.1.5襲美！防入侵台灣　1/4起新北市開放次世代雙價疫苗預約
魔王級XBB.1.5襲美！防入侵台灣　1/4起新北市開放次世代雙價疫苗預約
【新竹棒球場案】林智堅卸責、廠商認錯輕描淡寫 球場重啟時程未定
【新竹棒球場案】林智堅卸責、廠商認錯輕描淡寫 球場重啟時程未定
開票結果【北市第3選區立委補選】 國民黨王鴻薇: 勝選是壓力的開始　吳怡農籲選民勿氣餒
開票結果【北市第3選區立委補選】 國民黨王鴻薇: 勝選是壓力的開始　吳怡農籲選民勿氣餒