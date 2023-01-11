戰火下的醫護人道救援　台灣醫材技術送暖烏克蘭

台灣英濟股份有限公司協同美國新創公司SurgiBox共同於今(11)日舉行「與愛同行-行動手術室設備捐贈儀式」記者會，現場邀請外交部歐洲司司長姚金祥、英濟股份有限公司執行董事徐婉晟、SurgiBox執行長Mike H. M. Teodorescu及SurgiBox創辦人Debbie L. Teodorescu、烏克蘭哈爾科夫州醫院代表共同參與，透過愛心救護的醫療設備捐贈，台灣政府及企業持續以實際行動支援戰火下物資缺乏的烏克蘭。

烏克蘭戰火不停歇 台灣愛心援助不中斷

俄烏戰爭已持續將近一年，在人道救援的使命下，台灣以民間愛心物資及捐款、政府亦協助運送醫療物資、編列預算協助烏克蘭人民生活與重建。捐贈儀式也邀請外交部歐洲司司長姚金祥代表致詞，姚司長表示除一般民生物資外，戰場上的緊急救援及醫療後送計畫每一刻都彌足珍貴，在有限的資源下，能就地快速、安全的將傷患緊急處理，減少因醫療資源匱乏而造成不必要的遺憾。同時也樂見民間與企業自發性的提供各種資源伸出援手，政府也將提供相對應的協助。

台灣高階醫療設備 率先前進烏克蘭

此次的受贈單位為烏克蘭哈爾科夫州醫院，並由烏克蘭NGO組織National Interests Advocacy Network (ANTS)執行長Hanna Hopko及醫院代表Lilia Sameluk受贈。當世界正在歡慶2023年的到來，烏克蘭卻在戰火炮聲中迎接新年，戰爭的傷亡從軍隊擴及到平民，在缺電、缺醫療物資的情況下，醫療手術的施作更加困難，傷者、病患在緊急救護中更容易因此錯過黃金時間，而不幸逝去。

系統整合暨製造服務商英濟股份有限公司不捨傷患無法獲得即時救治，規劃支援烏克蘭的捐贈計畫，捐贈內容包含：英濟與客戶SurgiBox偕同開發的智慧控制模組(SCM)及電池2組、移動式手術房3個。英濟集團執行董事徐婉晟表示此次捐贈希望讓有價值的資源提供到需要的地方、協助需要的人，讓全球各地因醫療物資不足、受限開刀房短缺而性命受到威脅的情況得以改善。透過行動手術室期許造福更多病患，也能減少資源的消耗，同時落實台灣企業的社會責任並發揮其在世界的影響力。

從設計研發到製造，台灣創新技術引領全球

SurgiBox行動手術室由英濟生醫與美國新創公司SurgiBox協同設計、研發與製作，整組設備輕巧重量不到5公斤，大小能放入一般背包中，為外科手術創造超便攜的無菌環境。透過高效能的空氣過濾器快速供氣，不僅能保護患者的傷部不要接觸到空氣中的粉塵、昆蟲等，同時也能讓醫護人員避免接觸到傷患的體液。

SurgiBox的創辦人Debbie L. Teodorescu是來自高雄的華人醫生，為了把握醫療救援的黃金時期，讓外科手術也能在環境艱困的地區施行，才激起行動手術室的想法；英濟生醫為維持充氣與換氣速度的穩定，研發出整合性的智慧控制模組，從設計研發到製造，都是藉由台灣的技術及製造實力，才得以讓行動手術室首次在台灣亮相並在國際提供救援協助。

除了上述致詞與受贈貴賓外，捐贈儀式亦邀請到駐波士頓台北經濟文化辦事處處長孫儉元連線予以勉勵以及多位貴賓到場支持，包含美國在台協會資深商務經理陶令瑜、美國各州政府辦事處協會會長嚴樹芬、懷俄明州亞太商務辦事處處長朱裕誠、美國愛達荷州亞太區辦事處代表顏銀德、以及經濟部生醫推動小組副主任陳蕙蘭等各界支持，也期許台灣持續發揮價值以及正面影響力。

SurgiBox行動手術室現場演示。(照片由英濟公司提供)