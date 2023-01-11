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韓團BIGBANG隊長GD傳與三星小孫女熱戀中　三星及YG娛樂回應了

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/11 17:26
BIGBANG隊長G-Dragon（圖／截自GD IG@xxxibgdrgn）

BIGBANG隊長G-Dragon（圖／截自GD IG@xxxibgdrgn）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓天團BIGBANG隊長G-Dragon在8日晚間去看了「Street Man Fighter」舞團演出，不少粉絲都看見了GD與保鑣出現在觀眾席為同公司的YGX應援，很快有中國媒體就傳出，GD當晚還有與一位女性一同參與，該名女性來頭還不小，正是三星集團的小孫女文瑞潤。

GD自出道以來，感情生活總是備受關注，其中最著名的為日本模特兒水原希子，當時緋聞傳了數年，還甚至被韓媒Dispatch拍到，但最後在2015年時也傳出分手。隨後GD又在2016年時因私人IG帳號被盜，而流出與日本女星小松菜奈的親密照。另外又分別在2018年及2021年時遭Dispatch爆料與After School成員李珠妍及Blackpink成員Jennie熱戀中，但在去年時又傳出Jennie與防彈少年團成員V同遊濟州島，因此這段戀情傳聞也告吹。

去年GD到巴黎參加時裝週時，也只因與IVE成員張員瑛穿著類似款外套而傳出緋聞，而這次則是因同款刺青，又再次掀起一陣討論。

三星集團創辦人李秉喆的小女兒名為李明熙，負責管理百貨業「新世界集團」，而文瑞潤則為李明熙的女兒，出生於2002年，與GD相差14歲。文瑞潤8日晚間GD在欣賞舞團演出時，剛好在IG上傳了一篇限時動態，照片中她與同行友人一同拿著應援燈的照片，而隔壁那位「朋友」的手上卻剛好與GD有著同樣的刺青，且正好在相同的位置，兩人的IG也都有互相追蹤，因此引發了網友一陣熱議，許多人都在猜測兩人是否正在熱戀中。

韓團BIGBANG隊長GD傳與三星小孫女熱戀中　三星及YG娛樂回應了
GD手上刺青（圖／截自GD IG @xxxibgdrgn）

對此，新世界集團於10日時發出聲明，澄清此緋聞「絕非事實」，純屬巧合。新世界表示，當天文瑞潤與幾位朋友一同去欣賞表演，而當中因為有GD的粉絲，才因此有了類似的刺青照片。

而GD的所屬經紀公司YG娛樂，以往對於旗下藝人緋聞總是給予「無法確認」等模糊回應，此次卻一反常態，於11日時澄清「緋聞絕非事實」，並說道，因女方與舞團YGX中的權氏兄弟亦是好友，因此與GD一同到現場為好友應援也是正常的事。

另外，GD已確認將與YG續約，先前GD也公開了一段與粉絲問候的影片，影片中GD說道，2023年將會以各式的活動與粉絲見面，新專輯也正在努力準備中，讓許多粉絲都非常期待。
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緋聞

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更新時間 : 2023-01-11 20:13 GMT+08:00

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