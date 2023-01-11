點亮星空照亮街角！新北市社會局與善悅關懷協會為街友辦圍爐

新北市社會局與新北市善悅關懷協會為關懷街友， 媒合各界資源， 於1月10日傍晚在板橋永安活動中心舉辦歲末關懷活動， 除有圍爐餐敘，還有義診、義剪及職業媒合等， 甚至由法律扶助基金會律師許名志專為街友宣導如何防詐騙， 財團法人仕招社會福利慈善基金會也到場致贈每位街友500元紅包 。

社會局副局長吳淑芳表示， 感謝社團法人新北市善悅關懷協會會長林千棋， 結合財團法人仕招社會福利慈善基金會、 財團法人海墾社會福利基金會、社團法人清海無上師世界會等， 共同辦理歲末關懷活動，除圍爐餐敘外，還提供日常民生物資， 讓街友感受年節氣氛與社會溫情。

衛生福利部立台北醫院特別組了義診團到場為街友義診， 由於街友長期露宿街頭，普遍有腸胃及皮膚病問題， 醫師給予適當藥物治療。 新北市街友外展服務中心則在會場提供醫療轉介單， 使街友後續可以順利就醫。 勞工局就服處輔導員也到場協助職業媒合，希望街友早日脫遊， 重返社會。

法律扶助基金會律師許名志表示， 街友常因身分證件被利用或被盜用，導致吃上詐騙官司， 他宣導務必保護好自己的身分證，別因小利而讓自己惹上麻煩， 必要時可以撥打165防詐騙專線。 財團法人仕招社會福利慈善基金會課長周哲仁代表基金會， 提供每位街友500元紅包，並祝福街友們新年快樂。