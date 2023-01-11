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政府喊話加薪 日本UNIQLO准了 調幅達40%

首相岸田文雄警告，若企業遲遲不調薪，日本恐出現停滯性通膨

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/11 16:55
東京銀座Uniqlo旗艦店（圖／美聯社）

東京銀座Uniqlo旗艦店（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）全球飽受通膨所苦，人人勒緊褲帶，日本政府為此大力喊話企業體恤員工，服飾品牌優衣庫（Uniqlo）顯然聽到了，10日宣布3月起大舉調薪，幅度上看40%。

綜合BBC路透報導，這份新年大禮適用於所有Uniqlo日本店的正職員工。大學畢業的職場新鮮人，月薪將從25.5萬日圓（新台幣58,647元）加至30萬日圓（新台幣68,997元），增幅約18%。剛升店經理的員工，薪資則將上調約36%，來到39萬日圓（新台幣89,593元）。

優衣庫母公司迅銷（Fast Retailing）表示，此舉是要獎勵所有具野心與能力的職員，同時提升公司的成長潛力與競爭力，拉至世界水準。「尤其在薪資普遍低迷的日本，本公司要大幅拉抬薪資水位。」

日本首相岸田文雄在元旦演說中，呼籲企業領袖苦員工所苦，加速調薪腳步。岸田示警，若不加薪，恐迎來停滯性通膨（stagflation）。停滯性通膨意味經濟成長停滯，但物價持續上漲。

2021年，日本年薪平均39,711美元（新台幣121萬元），遠低於經合組織（OECD）國家的均值51,607美元（新台幣157萬元），且自1990年代以來，薪資就牛步成長。

全球籠罩衰退陰影，日本 2022年第3季GDP年減0.8%。日本11月消費者物價指數則達到3.7%，是1981年中東石油危機以來的最大增幅。最近調查顯示，75%受訪日企2021年皆有加薪，但幅度多半低於10%。

根據BBC，迅銷CEO柳井在企業界是有名的開路先鋒。他2009年接受BBC訪問時表示，要將服飾產線移出中國，遷至成本較低的柬埔寨。當時此舉被視為一大賭注，但今日看來卻是下了一著好棋。

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