（台灣英文新聞／朱明珠 綜合整理報導）獲文化、教育界名人好評推薦的親子音樂劇「阿甯咕又闖禍了YA～」宣布加演，4月中起將再一次陪伴大朋友觀眾、小朋友觀眾度過笑中帶淚、淚中帶笑、難以忘懷的劇場體驗！

由夢田影像成立的阿甯咕劇團，成立於2018年8月8日，初衷是希望在現在焦慮轉速的社會中，給予孩子說故事的「陪伴」，為孩子做出一部部勵志又能和家人一起大笑的親子音樂劇，以喜劇書寫屬於我們的故事。

第一號作品「阿甯咕又闖禍了YA～」與台灣音樂劇團刺點創作工坊攜手打造，去年首演4場創下完售佳績。故事以「闖禍」為題，藉由孩子的闖禍來培養他們的創造力與收拾力，也提醒爸爸媽媽，對於孩子成長期望的初衷：「健康、平安、快樂」。

阿甯咕劇團將於4月15日至4月16日在台北市政大樓親子劇場爆笑加演。（取自小兒子阿甯咕臉書）

全劇描述準備開心迎接生日的阿甯咕搞怪地修改了爸爸原本要準備交稿的故事，被截稿時間壓得喘不過氣的爸爸，一怒之下脾氣大爆炸，沒想到父子意外進入故事內容裡，阿甯咕要成為勇者與爸爸一起冒險，打敗故事傳說中邪惡的大飛龍。在闖禍之後的冒險故事中，練習勇敢收拾的能力。

因應粉絲期待，阿甯咕劇團將於4月15日至4月16日在台北市政大樓親子劇場爆笑加演，希望讓台灣的親子界偶像「阿甯咕」，陪伴每一個孩子一起長大，找回勇敢闖禍、勇敢面對的力量。

親子音樂劇「阿甯咕又闖禍了YA～」將於1月17日中午12點正式於OPENTIX開始售票。為回饋粉絲支持，即日起至開賣前一天（1月16日）加入小兒子阿甯咕的LINE，可以優先搶票。阿甯咕劇團團長蘇麗媚也加碼宣布，一次購票8張以上將額外贈送「福氣禮包」作為新年禮物。

「阿甯咕又闖禍了YA～」宣布加開台北場 從「闖禍」來培養創造力、收拾力