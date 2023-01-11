更新【靜悄悄】就是今天! 1月11日下午4點　5大電信全台灣「災防告警」訊息測試

更新時間: 2022-01-11 16:30

首次發稿: 2022-01-11 15:42

（圖/讀者提供)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）5大電信公告，將於今天(11日) 下午4時進行全台災防告警訊息測試，會藉由預設關閉的「每月測試用訊息」頻道發送，部分用戶手機會發出特殊告警聲響與震動，不需要驚慌。

下午4點一到，記者所在的辦公室沒聽到任何聲響，一片靜悄悄。隨機詢問了七個LINE群組，目前已知至少有4人收到訊息。另有熱心友人告知，四點一到，他本身雖沒收到訊息，但附近聽到許多手機發出聲響。有圖為證(如上) ，至少證明這次測試並非假訊息。

中華電信、遠傳電信、台灣大哥大、亞太電信、台灣之星等5大電信昨(10日) 陸續公告，響應政府政策，持續實施不定期災防告警系統測試作業，為民眾安全把關，將於11日下午4時，於全台含離島地區實施災防告警訊息測試。

電信業者說明，災防告警訊息測試會藉由「每月測試用訊息」頻道發送，期間不會影響民眾使用服務。

電信業者指出，「每月測試用訊息」頻道於多數手機中預設值為關閉，以降低對用戶的干擾，僅少部分手機會發出特殊告警聲響與震動，收到測試訊息的民眾不需要緊張。「災防告警細胞廣播訊息系統」詳細內容，可參考NCC（國家通訊傳播委員會）官網的災防告警服務專區。

就是今天! 1月11日下午4點 5大電信全台灣「災防告警」訊息測試