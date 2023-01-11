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快閃春節搶商機 慕軒飯店與台北和逸民生館

邀您品嚐春節饗宴 加入會員試手氣抽紅包

By 台灣英文新聞
2023/01/11 15:17
快閃春節搶商機 慕軒飯店與台北和逸民生館

迎接癸卯兔年，國泰飯店觀光事業旗下Ｍadison Taipei慕軒飯店與 Hotel COZZI和逸民生館，攜手打造「Welcome Back」國人限定、春節適用快閃活動，即日起至2023年1月31日前預訂，可享慕軒飯店每房最低5,688元起，和逸飯店民生館每房最低3,988元起，一泊一食限量搶訂！

COZZI忠孝、民生館「除夕至初四」風和兔躍抽紅包

福虎迎金兔，和逸飯店‧台北民生館、台北忠孝館推出除夕至初四「2023風和兔躍開新運」抽獎活動，凡AMAZZING CLUB會員房客於館內餐飲消費滿1,000元，並與飯店任一春節佈置合照，標記飯店社群，即有機會將客房住宿券、下午茶套餐等優惠好禮帶回家。

慕軒飯店「小年夜至初四」精選海陸餐1,080元起

慕軒飯店初一將邀請館內貴賓們欣賞初春祥獅獻瑞表演，一起歡喜迎新年。更從小年夜開始至初四，推出一系列精緻海陸自助式、半自助饗宴。主廚精選中、西式當季經典餐檯菜色，包括清蒸玉露石斑、信州味噌焗牡蠣或是使用來自東港烏魚子做成小點，以及使用數種海鮮食材，現流軟絲、白蝦、海虎蝦、淡菜與鳳螺組成的海鮮吧，主菜則可搭配菲力、圓鱈、龍蝦或海陸總匯拼盤，想一品M9和牛紐約客的饕客也可自由選擇。

年假十天，最適合與親朋好友來趟走春行程，來訪和逸飯店‧台北民生館、忠孝館或是慕軒飯店，感受熱鬧氛圍溫暖新春能量，開啟2023年。

更新時間 : 2023-01-11 15:39 GMT+08:00

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