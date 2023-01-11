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德國議員：避免台灣海峽發生衝突是嚴肅看待的道德責任

談及德國對中國新策略，佛格認為「需要進行再平衡」以及新的貿易措施，他數次重申「戰略要帶入經濟面向」。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2023/01/11 17:31
由德國執政自由民主黨（FDP）黨鞭佛格與國會國防委員會主席史琪曼領軍高階議員訪問團今（11）日下午於外交部召開記者會。（圖／台灣英文新聞）...

由德國執政自由民主黨（FDP）黨鞭佛格與國會國防委員會主席史琪曼領軍高階議員訪問團今（11）日下午於外交部召開記者會。（圖／台灣英文新聞）...

（台灣英文新聞／張雅鈞　台北報導）德國執政自由民主黨（FDP）黨鞭佛格（Johannes Vogel）與國會國防委員會主席史琪曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）率高階議員訪問團於9日至12日來台訪問，兩人於今（11）日召開記者會，談及對台灣的支持，德國全新的對中策略、是否對台交付武器等議題。

佛格表示，來台灣每天都感受到對岸共機、共艦威脅，因此訪台也是要釋出支持台灣，以及反對任何以武力、企圖以武力片面改變台海現狀的作為的訊號。他認為，德國應當採取具體行動來因應太平洋的問題，希望可以把此次訪台的經驗帶回國，加入德國對中戰略的討論中。

史琪曼認為，台海是開放的水域，台海不僅是軍事問題、台灣的議題，這是攸關整個自由世界、自由貿易的問題，船舶有權在開放水域自由航行。

談及德國對中策略，佛格提及，德國需要釐清對中國以及對世界的戰略，德國太過依賴俄國廉價天然氣，德國中小企業因此受到了很多衝擊，「需要進行再平衡」以及新的貿易措施，他數次重申「戰略要帶入經濟面向」。

關於交付武器、協助台灣提升自衛能力，佛格強調，世界在變，中國在習近平領導下也在變，德國對中政策也應該有所改變。他提及避免台海發生衝突是他們嚴肅看待的道德責任之一。

史琪曼則表示，俄國已是第2度入侵烏克蘭，這為歐洲敲響警鐘，「是時候醒來了」，德國交付了價值超過2000億歐元的武器給烏克蘭，但她表示，台海情況與烏克蘭不同，更傾向以經濟層面來討論。她也指出，本次訪台與官員交流，多聽到的是關於強化台德雙邊經貿的討論，交付武器給台灣並非討論的重點。

關於如何協助台灣佛格認為，即便與台灣沒有正式邦交與外交承認，在一中政策的框架下，是有可能讓台灣參與國際組織，譬如台灣以前就曾以觀察員身份參與世界衛生組織。

至於是否邀請外交部長吳釗燮訪問德國，佛格表示，台海兩岸情形相當複雜，在德國三權分立，我們尊重行政部門的決定。我們國會則有權決定前往的地方，因此訪團台灣，也見了台灣外交部長。

史琪曼也重申，儘管中國大使得知我們要訪問台灣不開心，但我們不以為意。德國是民主國家，我們是國會議員，可以隨意去我們想去的地方。
德國國會訪團
訪團來台

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