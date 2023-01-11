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1/11台灣增25,643例COVID-19：25,245例本土、398例境外移入、46例死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/11 14:20
指揮中心提供

指揮中心提供

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(11)日公布國內新增25,643例COVID-19確定病例，分別為25,245例本土個案及398例境外移入；另確診個案中新增46例死亡。

指揮中心表示，今日新增之25,245例本土病例，為11,576例男性、13,652例女性、17例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,264例)，臺中市(3,201例)，高雄市(2,894例)，桃園市(2,771例)，臺北市(2,759例)，臺南市(1,990例)，彰化縣(980例)，新竹縣(842例)，新竹市(721例)，苗栗縣(633例)，屏東縣(576例)，雲林縣(427例)，嘉義縣(396例)，基隆市(392例)，宜蘭縣(370例)，南投縣(294例)，嘉義市(243例)，花蓮縣(218例)，臺東縣(122例)，金門縣(79例)，澎湖縣(68例)，連江縣(5例)。

指揮中心指出，今日新增46例本土病例死亡個案，為24例男性、22例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染、42例具慢性病史、30例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年12月5日至今(2023)年1月6日，死亡日期介於去年12月27日至今年1月8日。

指揮中心說明，今日新增398例境外移入個案中，為233例男性、165例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。入境日期介於去年12月11日至今年1月10日。

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指揮中心統計，截至目前國內累計9,123,185例確診，分別為43,903例境外移入、9,079,228例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。
2020年起累計15,654例COVID-19死亡病例，其中15,635例本土，另19例為境外移入。

1/11台灣增25,643例COVID-19：25,245例本土、398例境外移入、46例死亡
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更新時間 : 2023-01-11 15:39 GMT+08:00

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