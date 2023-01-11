「要戰就來」！余正煌自訴林智堅論文抄襲案　11日下午開庭

(台灣英文新聞／政治組 綜合報導）調查局新竹市站調查官余正煌自訴新竹市前市長林智堅抄襲其論文，今（11）日下午2點半開庭。余正煌10日深夜於臉書宣告「要戰就來」，引發外界聯想。

去（2022）年九合一選舉期間，林智堅爆出論文門一案，國立台灣大學於該年8月9日，宣布林所撰論文《三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響：以2014新竹市長選舉為例》，抄襲余正煌的論文《2014年新竹市長選舉研究：以林智堅勝選的政治社會基礎分析》情節重大，因而撤銷林碩士學位。

余正煌控告林智堅抄襲其台大論文，違反《著作權法》，向台北地院提起刑事自訴，北院將於今日下午兩點半第二次召開準備程序，而余正煌因公務關係將委由律師代為出庭，林智堅則可能親自出庭力證清白。

開庭在即，余正煌卻在10日深夜余臉書寫下「黨，聯合公司要攻我嗎？沒關係，我不會更差了，要戰就來」，因時機點敏感，且內容看似涉及政治，外界解讀意有所指。

有同業解讀，所謂「黨」及「公司」，指涉的是民進黨與調查局。據悉，余正煌自認工作態度認真，去年考績卻只有乙等，因此有所不滿。

對此傳聞，其所屬新竹市調查站表示，不予回應，相關資訊統一由調查局說明。

事實上，除了抄襲，余正煌認為林智堅在抄襲門中的自身辯護傷害其名譽，因此加告加重誹謗罪，今天下午庭訊後將向台北地檢署遞狀；此外，也會針對約30位發布不實言論的網友提個告誹謗。

新竹市長高虹安近日因新竹棒球場一案，與林智堅隔空交鋒。今日高虹安受訪被問及此事表示，林前市長的論文是大家很關心的焦點話題，從台大、中華大學雙雙撤銷碩士學位後，有看到林前市長提出救濟等相關事宜。

高虹安提及，目前尚且不知教育部與新竹科學管理局著作權爭議處理最新情形，至於余正煌基於捍衛個人權利提出自訴，相信就如林前市長自己曾說的，會好好面對個人爭議。

林智堅6日曾為新竹棒球場爭議案，發布四點聲明，其中一點是呼籲高虹安「誠實面對她個人涉貪的司法案件，勿把新竹棒球場變成轉移焦點的政治工具。」