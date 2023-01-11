Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

「要戰就來」！余正煌自訴林智堅論文抄襲案　11日下午開庭

國立台灣大學於2022年8月9日，以林智堅所撰論文抄襲余正煌的論文情節重大為由，撤銷林碩士學位。身為調查官的余正煌，於台北地院自訴林違反《著作權法》；余並以林的個人辯護傷害其名譽，加告加重誹謗罪。

By 社會組, 台灣英文新聞－記者
2023/01/11 14:14
前新竹市長林智堅深陷論文抄襲案，今（10）日下午將於台北地院開庭。（圖／中央社）

前新竹市長林智堅深陷論文抄襲案，今（10）日下午將於台北地院開庭。（圖／中央社）

(台灣英文新聞／政治組　綜合報導）調查局新竹市站調查官余正煌自訴新竹市前市長林智堅抄襲其論文，今（11）日下午2點半開庭。余正煌10日深夜於臉書宣告「要戰就來」，引發外界聯想。

去（2022）年九合一選舉期間，林智堅爆出論文門一案，國立台灣大學於該年8月9日，宣布林所撰論文《三人競選之中槓桿者的政治社會基礎及其影響：以2014新竹市長選舉為例》，抄襲余正煌的論文《2014年新竹市長選舉研究：以林智堅勝選的政治社會基礎分析》情節重大，因而撤銷林碩士學位。

余正煌控告林智堅抄襲其台大論文，違反《著作權法》，向台北地院提起刑事自訴，北院將於今日下午兩點半第二次召開準備程序，而余正煌因公務關係將委由律師代為出庭，林智堅則可能親自出庭力證清白。

開庭在即，余正煌卻在10日深夜余臉書寫下「黨，聯合公司要攻我嗎？沒關係，我不會更差了，要戰就來」，因時機點敏感，且內容看似涉及政治，外界解讀意有所指。

有同業解讀，所謂「黨」及「公司」，指涉的是民進黨與調查局。據悉，余正煌自認工作態度認真，去年考績卻只有乙等，因此有所不滿。

對此傳聞，其所屬新竹市調查站表示，不予回應，相關資訊統一由調查局說明。

事實上，除了抄襲，余正煌認為林智堅在抄襲門中的自身辯護傷害其名譽，因此加告加重誹謗罪，今天下午庭訊後將向台北地檢署遞狀；此外，也會針對約30位發布不實言論的網友提個告誹謗。

新竹市長高虹安近日因新竹棒球場一案，與林智堅隔空交鋒。今日高虹安受訪被問及此事表示，林前市長的論文是大家很關心的焦點話題，從台大、中華大學雙雙撤銷碩士學位後，有看到林前市長提出救濟等相關事宜。

高虹安提及，目前尚且不知教育部與新竹科學管理局著作權爭議處理最新情形，至於余正煌基於捍衛個人權利提出自訴，相信就如林前市長自己曾說的，會好好面對個人爭議。

林智堅6日曾為新竹棒球場爭議案，發布四點聲明，其中一點是呼籲高虹安「誠實面對她個人涉貪的司法案件，勿把新竹棒球場變成轉移焦點的政治工具。」
林智堅
論文抄襲
論文門
余正煌
台北地院

相關新聞

【台灣史上最年輕市長】高虹安宣誓就職: 上任後對公共工程查核與檢討會更用心
【台灣史上最年輕市長】高虹安宣誓就職: 上任後對公共工程查核與檢討會更用心
2022/12/25 11:53
【蔡英文論文門】彭文正更一審又敗拚上訴 府方：不實討論則應適可而止
【蔡英文論文門】彭文正更一審又敗拚上訴 府方：不實討論則應適可而止
2022/12/23 20:59
碼程式、擬訪綱不夠看？ChatGPT考試高分、幫寫論文還不抄襲!
碼程式、擬訪綱不夠看？ChatGPT考試高分、幫寫論文還不抄襲!
2022/12/09 20:38
九合一大選外媒怎麼看？華爾街日報揭特殊現象：候選人學生論文成選戰焦點
九合一大選外媒怎麼看？華爾街日報揭特殊現象：候選人學生論文成選戰焦點
2022/11/26 11:10
台灣故宮再爆國寶毀損！《黃河蘭州浮橋圖》遭裁只為塞進展櫃　最新聲明遭批說謊內幕重重
台灣故宮再爆國寶毀損！《黃河蘭州浮橋圖》遭裁只為塞進展櫃　最新聲明遭批說謊內幕重重
2022/11/07 10:21

更新時間 : 2023-01-11 15:39 GMT+08:00

最受歡迎

【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
【更新】桃園抽水站管線破裂33萬戶停水•修復不及延後復水　台水：災損10萬內春節前賠償
【更新】桃園抽水站管線破裂33萬戶停水•修復不及延後復水　台水：災損10萬內春節前賠償
ESG永續發展新指標！台灣企業大老團現身力挺藝文 文化部估2024年達80億資金
ESG永續發展新指標！台灣企業大老團現身力挺藝文 文化部估2024年達80億資金
【更新】台灣藝人柯震東拍「乩身」傳遭無人機撞傷顴骨　經紀人證實臉部嚴重破相
【更新】台灣藝人柯震東拍「乩身」傳遭無人機撞傷顴骨　經紀人證實臉部嚴重破相
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
〈投資理財〉全球鋼市可望復甦 台灣不鏽鋼及鋼鐵類股新春迎喜訊
〈投資理財〉全球鋼市可望復甦 台灣不鏽鋼及鋼鐵類股新春迎喜訊
2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明
2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明
魔王級XBB.1.5襲美！防入侵台灣　1/4起新北市開放次世代雙價疫苗預約
魔王級XBB.1.5襲美！防入侵台灣　1/4起新北市開放次世代雙價疫苗預約
【新竹棒球場案】林智堅卸責、廠商認錯輕描淡寫 球場重啟時程未定
【新竹棒球場案】林智堅卸責、廠商認錯輕描淡寫 球場重啟時程未定
開票結果【北市第3選區立委補選】 國民黨王鴻薇: 勝選是壓力的開始　吳怡農籲選民勿氣餒
開票結果【北市第3選區立委補選】 國民黨王鴻薇: 勝選是壓力的開始　吳怡農籲選民勿氣餒