Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 運動娛樂

韓劇「黑暗榮耀」校園暴力為真實事件？受害學生遭電棒捲嚴重燒傷、尾椎突出

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/11 14:02
黑暗榮耀劇照（圖／截自IG@netflixtw）

黑暗榮耀劇照（圖／截自IG@netflixtw）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）繼「財閥家的小兒子」完結後，近日話題度最高的韓劇莫過於Netflix校園霸凌復仇韓劇「黑暗榮耀」，一上線即衝上各國排行榜。有網友指出，劇中以電棒捲霸凌女主角的場景是真實事件，改編自17年前清州某中學的校園暴力事件。

「黑暗榮耀」由宋慧喬領銜主演，在劇中她飾演校園暴力的受害者文同珢。在高中時期的她無故受到校園中惡名昭彰的五人幫霸凌，就連班導師及警察都視而不見，其中最令人髮指的霸凌場面為「電棒捲酷刑」。高中時期的朴涎鎮（辛叡恩 飾）時常在體育館，拿著已預熱的電棒捲一次次往文同珢的身上燙，在她的身上各處留下永遠無法除去的疤痕。

「黑暗榮耀」一上線即造成熱烈討論，有南韓網友指出，劇中的「電棒捲酷刑」是改編自2006年於南韓清州市內，一起女子中學校園霸凌事件。該起事件是由韓媒newsis的一名記者在常去的照相館所發現，該名記者看見了校園暴力的照片後，將事件公諸於世。

根據當時newsis報導，有3名國中3年級生集體對一名同年級生施暴20天。加害者們向該名被害者要錢，若其不從，就會遭到毆打。他們不僅在教室內用電棒捲燙被害者的手臂，還會以別針刺胸部、用書及球棍等物毆打被害者，造成該學生嚴重燒傷、尾椎突出，手臂、大小腿及胸部皆傷痕累累，須住院治療5至6週。

當時受害學生受訪時說道，一個月以來同學們不斷地威脅她交錢，並向她施暴。她說道，同學們總對她進行「拷問」，每隔幾天就會要她幫忙「檢查」電棒捲溫度，傷口完全沒有癒合的時間，他們甚至會肆意地用指甲撕掉她身上的結痂，就像在進行有意識的刑罰，就像要死一樣痛苦。

根據韓媒報導，最後主要加害者被判拘留，而未能正確因應校園暴力的學校及老師則受到了行政處分。
韓劇
黑暗榮耀
校園暴力

相關新聞

爛尾韓劇排名調查 「財閥家的小兒子」登第一　第二三名為何？
爛尾韓劇排名調查 「財閥家的小兒子」登第一　第二三名為何？
2023/01/10 17:54
韓劇「黑暗榮耀」辛叡恩曾為收視毒藥　因收視低迷於節目難過落淚
韓劇「黑暗榮耀」辛叡恩曾為收視毒藥　因收視低迷於節目難過落淚
2023/01/05 15:16
韓劇「請回答」系列是否可能會有「請回答2002」？導演親自回應了
韓劇「請回答」系列是否可能會有「請回答2002」？導演親自回應了
2023/01/04 12:11
韓劇「財閥家的小兒子」爺爺李星民：有時覺得很可憐 這輩子只演過戲
韓劇「財閥家的小兒子」爺爺李星民：有時覺得很可憐 這輩子只演過戲
2022/12/30 16:31
2022年熱門韓劇眾多　收視及話題性排名為何？
2022年熱門韓劇眾多　收視及話題性排名為何？
2022/12/29 16:19

更新時間 : 2023-01-11 15:39 GMT+08:00

最受歡迎

【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
【更新】桃園抽水站管線破裂33萬戶停水•修復不及延後復水　台水：災損10萬內春節前賠償
【更新】桃園抽水站管線破裂33萬戶停水•修復不及延後復水　台水：災損10萬內春節前賠償
ESG永續發展新指標！台灣企業大老團現身力挺藝文 文化部估2024年達80億資金
ESG永續發展新指標！台灣企業大老團現身力挺藝文 文化部估2024年達80億資金
【更新】台灣藝人柯震東拍「乩身」傳遭無人機撞傷顴骨　經紀人證實臉部嚴重破相
【更新】台灣藝人柯震東拍「乩身」傳遭無人機撞傷顴骨　經紀人證實臉部嚴重破相
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
〈投資理財〉全球鋼市可望復甦 台灣不鏽鋼及鋼鐵類股新春迎喜訊
〈投資理財〉全球鋼市可望復甦 台灣不鏽鋼及鋼鐵類股新春迎喜訊
2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明
2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明
魔王級XBB.1.5襲美！防入侵台灣　1/4起新北市開放次世代雙價疫苗預約
魔王級XBB.1.5襲美！防入侵台灣　1/4起新北市開放次世代雙價疫苗預約
【新竹棒球場案】林智堅卸責、廠商認錯輕描淡寫 球場重啟時程未定
【新竹棒球場案】林智堅卸責、廠商認錯輕描淡寫 球場重啟時程未定
開票結果【北市第3選區立委補選】 國民黨王鴻薇: 勝選是壓力的開始　吳怡農籲選民勿氣餒
開票結果【北市第3選區立委補選】 國民黨王鴻薇: 勝選是壓力的開始　吳怡農籲選民勿氣餒