韓劇「黑暗榮耀」校園暴力為真實事件？受害學生遭電棒捲嚴重燒傷、尾椎突出

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）繼「財閥家的小兒子」完結後，近日話題度最高的韓劇莫過於Netflix校園霸凌復仇韓劇「黑暗榮耀」，一上線即衝上各國排行榜。有網友指出，劇中以電棒捲霸凌女主角的場景是真實事件，改編自17年前清州某中學的校園暴力事件。

「黑暗榮耀」由宋慧喬領銜主演，在劇中她飾演校園暴力的受害者文同珢。在高中時期的她無故受到校園中惡名昭彰的五人幫霸凌，就連班導師及警察都視而不見，其中最令人髮指的霸凌場面為「電棒捲酷刑」。高中時期的朴涎鎮（辛叡恩 飾）時常在體育館，拿著已預熱的電棒捲一次次往文同珢的身上燙，在她的身上各處留下永遠無法除去的疤痕。

「黑暗榮耀」一上線即造成熱烈討論，有南韓網友指出，劇中的「電棒捲酷刑」是改編自2006年於南韓清州市內，一起女子中學校園霸凌事件。該起事件是由韓媒newsis的一名記者在常去的照相館所發現，該名記者看見了校園暴力的照片後，將事件公諸於世。

根據當時newsis報導，有3名國中3年級生集體對一名同年級生施暴20天。加害者們向該名被害者要錢，若其不從，就會遭到毆打。他們不僅在教室內用電棒捲燙被害者的手臂，還會以別針刺胸部、用書及球棍等物毆打被害者，造成該學生嚴重燒傷、尾椎突出，手臂、大小腿及胸部皆傷痕累累，須住院治療5至6週。

當時受害學生受訪時說道，一個月以來同學們不斷地威脅她交錢，並向她施暴。她說道，同學們總對她進行「拷問」，每隔幾天就會要她幫忙「檢查」電棒捲溫度，傷口完全沒有癒合的時間，他們甚至會肆意地用指甲撕掉她身上的結痂，就像在進行有意識的刑罰，就像要死一樣痛苦。

根據韓媒報導，最後主要加害者被判拘留，而未能正確因應校園暴力的學校及老師則受到了行政處分。