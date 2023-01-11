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內鬼洩萬筆個資達13年？台灣健保署初步查證結果出爐

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/11 12:58
健保署長李伯璋（前）。

健保署長李伯璋（前）。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）檢調日前接獲檢舉，健保署人員外洩民眾個資，外傳有「上萬筆機敏資料外洩」、「外洩個資長達13年」、「整套資料流出」等情事，在內部查證後，健保署今（11）日對外說明案件最新進度。

衛生福利部中央健康保險署已退休前主任秘書葉逢明、在職的承保組科長謝玉蓮、承保組職員李仁輝等三人涉嫌自2009年到2022年間洩漏被保險人資料給他人，數目不詳，涉及中華民國刑法洩漏或交付國防以外機密等罪嫌。

檢調初步過濾扣案資料進一步發現，謝姓女子涉嫌非法查詢被保險人個人資料，其中包括調查局、警政署、移民署等從事國家情報工作人員資料，違反國家情報工作法不得洩漏、交付、刺探、收集有關情報人員身分等規定。

檢察官複訊後認為謝姓女子涉嫌重大，諭知10萬元交保。至於已退休的葉男，以及仍在職的李男分別於今天凌晨0時至4時許結束複訊，因檢方仍有疑點待查，訊後暫將兩男「無保請回」。

對此，健保署今天上午發布新聞稿說明案件最新進度，涉案同仁均辦理承保業務10餘年，因執行公務需求，查詢業務系統內之被保險人及投保單位資訊，有關各界關注之資料外洩情事，健保署已啟動行政調查，協助檢調共同釐清。

健保署收入面的承保系統（存放加退保及保費紀錄），和支出面的醫管/醫審系統（存放健保就醫明細紀錄）為二個不同獨立系統，相關權限均有分別控管及申請流程，單憑承保權限就無法查詢醫療資訊，本次涉案人員是負責承保業務且無個人就醫查詢權限。健保署長李伯璋強調，全案已進入司法程序，將全力配合檢調偵查，期案情能早日明朗。

健保署極為重視本案引發輿情關注之資安風險，已組成專案小組進行行政調查，全面審視現行資訊系統管控及稽核機制，強化資安管理作為，並針對人員管理一併檢討策進，防堵未來可能之資安風險。

健保署強調，健保資訊系統均以嚴格標準進行資料保護，亦定期安排資安教育訓練，不斷要求同仁要嚴審自律，遵守法律規範。健保署非常感謝外界的各項建議，未來也將再加強員工法治訓練及日常考核，提升個人素養及資安觀念。
健保署

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更新時間 : 2023-01-11 15:38 GMT+08:00

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