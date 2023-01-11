防春節疫情爆發 快去打疫苗好過年！台北、新北即起開放莫德納次世代疫苗預約

（台灣英文新聞／朱明珠 台北報導）新冠本土疫情以Omicron變異株為主流病毒株，接種雙價疫苗能有效預防感染造成中重症，近來各國鬆綁邊境，在國際間往來頻繁下，台北、新北市衛生局建議符合資格的民眾盡早接種，提升保護力以安心過年。

台北市第46期COVID-19疫苗接種預約:

已於昨（10）起至13日上午9時至晚上9時開放系統預約，接種時間為16日至22日。

接種對象及疫苗種類包括：

兒童莫德納次世代BA.4/5(滿6歲-11歲，限追加劑)

莫德納次世代BA.4/5(滿12歲以上，限追加劑)

幼兒莫德納(滿6個月-5歲)

兒童莫德納(滿6歲-11歲)

幼兒BNT(滿6個月-4歲)

兒童BNT(滿5歲-11歲)、BNT(滿12歲以上)

Novavax(滿12歲以上)

預約請至臺北市新冠肺炎COVID-19疫苗接種預約系統 。

新北市第21期疫苗預約平台預約:

自今（11）日起至13日，每日上午9時至晚上8時開放系統預約，接種時間為14日至19日。

第22期(春節期間)疫苗預約平台預約:

自18日起至20日，每日上午9時至晚上8時開放系統預約，接種時間為1月21日至2月5日。

接種對象及疫苗種類包括：

6個月至4歲嬰幼兒BNT第3劑(基礎劑)

6個月至11歲孩童莫德納及BNT 1至2劑

滿6歲-11歲兒童莫德納雙價疫苗(BA.4/5)第3劑(追加劑)

滿5歲-6歲兒童BNT第3劑(追加劑)

12歲以上青少年及成人BNT、Novavax 1至6劑

莫德納雙價疫苗(BA.4/5)第3至6劑(追加劑)

接種地點包括：新北市合約院所、中和Global Mall等處開設專診提供接種服務，預約請至新北市COVID-19疫苗接種預約，民眾可多多利用。

因應疫情升溫及農曆春節民眾出國返台接種疫苗需求增加，新北衛生局16日將在在樹林區加開機動接種站，提供12歲以上民眾接種莫德納次世代接種站疫苗服務，預計提供1600個名額，提醒民眾攜帶健保卡及小黃卡前往接種。

服務時間：16日早上08:30-11:30、下午13:00-16:30

地點：樹林區 停七活動中心（樹林區文德街1巷8號)

防春節疫情爆發 快去打疫苗好過年！台北、新北莫德納次世代疫苗開放預約