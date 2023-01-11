台灣最高咖啡廳！興波台北101旗艦店這天起試營運　漂浮天花板、獨家必喝品項8大亮點搶先看！　

(台灣英文新聞/劉怡均 綜合報導)繼華山、榕錦園區後！高人氣的「興波咖啡」（Simple Kaffa）進駐台北101 88樓，成為全台灣最高的景觀咖啡店，綠色系座椅搭配大地色地板，現代藝術裝置點綴，大片的落地窗可以俯瞰台北，來一杯手沖咖啡配蛋糕十分享受！千萬別錯過這一款獨家限定的必喝品項！

創辦人：世界咖啡師大賽冠軍吳則霖

由2016年WBS世界咖啡師大賽冠軍吳則霖所創立的興波咖啡，連續兩年獲得國際觀光情報網站評選為「世界最佳咖啡館」，更獲「全球50間最棒咖啡館」第一名。

除了華山旗艦店，興波咖啡於2022年榕錦時光生活園區開設了兩家全新店鋪，分別為以競標咖啡豆為主的「Simple Kaffa The Coffee One」及主打外帶的「興波咖啡超級棧」，「天空興波」則是興波咖啡的第二家旗艦店，店名裡的「Sola」是日文「天空」，及義大利文的「唯一、單獨」的意思。

合作契機



吳則霖與台北101大樓事業處營運長劉家豪

吳則霖透露，跟台北101討論合作已有好一段時間，剛好有一個空間大小適合，景觀又棒的位置，因此促成了這次的合作。台北101是台灣最具代表性的地標，希望透過這間旗艦店讓國際看見台灣咖啡的底蘊與實力。

劉家豪表示，除了最高，台北101希望帶給大家的是最極致的高空體驗，因此重新改裝88樓的空間，以大片的落地窗景融合藝術品的現代空間設計重塑面貌。

天空之城環狀吧檯、漂浮雲朵天花板

「天空興波」店內空間由「硬是設計」操刀，創辦人吳透以「天空之城」為主題打造彷如一幅畫作般的環狀吧檯，如山城基座的底部以綠色的台灣蛇紋石拼砌而成，高山苔綠被山形玻璃象徵的凜冰封存在吧檯後方；吧檯內天花板宛如漂浮雲朵般的群山，是新銳藝術家康力升的作品「浮島」，搭配職人精萃的絕佳咖啡風味，飄在其中猶如萬壑爭流，蔓延天際。

11米藝術裝置

座位區背牆上長達11米的大型藝術裝置，則是與「煙花蕨醒 」（Hanabi Plant）共同創作，以經過處理的栓皮櫟樹皮，迤邐拾綴永生苔綠，模擬距今5000年前，古台北大澤漸漸乾涸，蜿蜒的淡水河階浮出地面，兩岸森林幽靄蓊鬱的地貌，比對現今在台北101窗前俯瞰的淡水河岸，台北5000年前的起點與窗前的文明盛世，穿越時空相映成趣。

獨家「天空綜合」手沖咖啡

除了咖啡飲品，「天空興波」推出獨家「天空綜合」中深焙配方豆，以衣索比亞水洗搭配宏都拉斯水洗，帶有柑橘、花香、果乾、烏龍茶調性​​，啜飲一口，讓人想像置身於天空之城中，雲霧繚繞的感覺。

獨家限定咖啡調酒



咖啡調酒、地瓜三兄弟及甜點皺皺

此次開幕推出的全新系列，包含2016年吳則霖代表台灣參加世界咖啡調酒大賽，獲得台灣咖啡界史上最佳成績的三款作品 - 以威士忌為基底的「愛爾蘭咖啡」、融合威士忌、琴酒與橙香干邑的「晨霧」，及蘭姆酒與橙香干邑的「斜陽」。

必喝款項

「斜陽」是以淺焙衣索比亞水洗豆萃取出帶有柑橘、花香調的濃縮咖啡，調和了蘭姆酒與橙香干邑甜蜜風味後，再結合台灣輕焙烏龍茶不知春的奶香尾韻，帶來豐富多層次的饗宴。

何時營業及如何預約？

「天空興波」將於1月12日至16開放部分座位，1月17日中午12點至晚間8點試營運；春節期間1月21日除夕公休，1月22日初一至1月26日營業時間為中午12點至傍晚6點。

入口及候位區為台北101辦公大樓2F 高空餐廳櫃檯，請於1樓信義大廳搭乘手扶梯至2樓，於今（10）日下午2點起開放線上預約。

此外，台北101的88樓將推出可對外租借的場地空間- SPACE 88，預計在4月正式對外發表。詳情請於網站查詢。

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