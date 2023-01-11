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2023台灣燈會「光源兔」周邊商品一次看　橫跨親子穿搭、療癒香氛、餅乾茶禮...等 Pinkoi開賣中

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/11 09:45
「2023台灣燈會在台北」周邊商品包括環保杯袋、雨衣、外套、擴香石、存錢筒等，讓「光源兔」陪伴、點亮民眾生活。（北市產發局提供）

「2023台灣燈會在台北」周邊商品包括環保杯袋、雨衣、外套、擴香石、存錢筒等，讓「光源兔」陪伴、點亮民眾生活。（北市產發局提供）

（台灣英文新聞／生活組　台北報導）2023年台灣燈會即將即將在2月5日至2月19日登場，北市府昨（10）日首次曝光與19家國內設計品牌合作開發的23款燈會周邊商品，現場除了展示詢問度超高超吸睛的「兔耳燈」和「光源兔吸鐵兔玩偶」，更有可愛造型的「光源兔存錢筒」、造型實用兼具的「提燈籠帆布包」、可以自行DIY的「光源絹印小提燈」等多款商品，創意十足又兼具設計美感。

為讓民眾沉浸於燈會饗宴，今年台灣燈會首次推出23款周邊商品，北市府與國內知名設計電商平台Pinkoi合作，邀請國內知名設計師陳普，以今年燈會主題「光源台北」為發想，為燈會打造象徵「光」的「光源兔」，以可愛又吸睛的親民造型，吸引市民的目光。

此外，北市府透過公開機制廣邀國內優秀設計團隊參與設計開發，最終精選出23款橫跨衣著穿戴、創意實用、品味美食、療癒香氛等全新設計品項，像是「Prodigy」推出的「光源兔環保杯袋」，杯袋形式如元宵節提著燈籠，光源兔代表燈籠的光源綻放溫暖光芒，在團圓美滿的節日讓人充滿溫馨與感動，更響應環保且實用。

親子品牌「hahababy」推出「經典文字光源兔親子雙面純棉外套＆雨衣」，讓逛燈會的家長和小朋友們穿上可愛的光源兔，一起陪伴不怕冬天的濕冷天氣；香氛設計品牌「LumiAroma」的「轉轉光源蠟燭」，藉由燭光印射，讓燭台上的光源兔跟著轉動，就像在家裡也能享受一場燈會燈光秀的感覺！

2023台灣燈會「光源兔」周邊商品一次看　橫跨親子穿搭、療癒香氛、餅乾茶禮...等 Pinkoi開賣中「2023台灣燈會在台北」周邊商品發表記者會上蔣萬安市長配戴光源兔吸鐵玩偶致詞。（北市產發局提供）

北市長蔣萬安市長表示，台灣燈會睽違 23 年回到台北舉辦，是國內疫情解封後的第一場國際大型活動，北市府首次於台灣燈會辦理系列性的周邊商品設計開發，注入「設計與創意」的產業軟實力，結合豐沛的在地文創量能，展現台北是設計力匯聚發展的城市。

此外，呼應今年燈會主題「光源台北」，每個人都是城市光點的概念，北市府同步推出有趣的新年運勢測驗，在測驗場景中融合台北市的特色：包含「台北車站」、「捷運列車」、「盆地」等等，透過光源兔的指引，測出不同的運勢結果，讓民眾測測自己2023年將成為什麼光。

目前燈會周邊商品已在官方授權電商通路Pinkoi「2023台灣燈會周邊商品販售專區」開賣，另外台灣燈會開展期間(2/1-2/19)，松菸及信義商圈也有實體商店販售多項周邊商品，欲知詳情請前往2023台灣燈會官方網站

2023台灣燈會「光源兔」周邊商品一次看　橫跨親子穿搭、療癒香氛、餅乾茶禮...等 Pinkoi開賣中
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更新時間 : 2023-01-11 10:16 GMT+08:00

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