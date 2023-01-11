（台灣英文新聞/政治組 綜合報導) 網路媒體昨報導，行政院長蘇貞昌即將卸任，已在收拾辦公室物品。蘇貞昌昨(10日) 出席貫理工業行程致詞時開玩笑說，媒體都關心他有沒有要再做，讓現場廠方多了宣傳機會。

聯合報紙本今天(11日)頭版，引述黨政人士昨表示，行政院長蘇貞昌今天將在與蔡總統的周三例會中提出辭呈，並於本周五(13日) 立法院預定休會當天率內閣總辭；接任閣揆人選，鎖定前副總統陳建仁，搭檔副閣揆人選桃園市前市長鄭文燦。

中央社指出，蘇貞昌10日晚間至桃園市平鎮區出席「貫理工業股份有限公司平鎮工廠智慧生產線成果展示」，他在進入會場前受到媒體堵訪，被詢問是否已經在打包行政院辦公室物品，但他並未停留回應。

蘇貞昌隨後在業者陪同下參觀廠區，上台致詞時他表示，政府把握中美貿易大戰時機、引導台商和資金回台，這3年來有1305家公司在台灣投資，金額高達新台幣1兆9000億元，創造14萬個就業機會，其中貫理就是最成功的公司之一。

蘇貞昌也笑說，這時候請他來，引來許多媒體關心他有沒有要再做，也讓公司有很多宣傳機會；台灣雖小，人才很多，貫理的產品禁得起檢驗，可以在國際上競爭出頭天，並且根留台灣、加倍投資，連機械都是用台灣生產，就是政府要給予最大要鼓勵、肯定的公司。

蘇貞昌說，貫理讓政府更有信心，就是要用這樣的方法，讓台灣的人才一起根留台灣，創造更多就業機會和產值，讓台灣在世界有一席之地、出人頭地。

昨稍早各界關注內閣改組是否將卸任，行政院長蘇貞昌表示，行政院長是由總統直接任命，應予以尊重，隊伍該怎麼調整，時候到了自然會公布，並說選舉失利就該好好檢討。

中央社報導，蘇貞昌10日下午出席消防署「111年鳳凰獎楷模表揚典禮」。會前媒體聯訪詢問內閣改組時間，他表示，選舉失利就該好好檢討，沒有小輸、大敗的問題，也應該就各方面探究問題，至於行政院長任命為總統職權、應該尊重，隊伍該怎麼調整，時候到了自然會對外公布。

媒體還問，外傳蘇貞昌上週取消和總統蔡英文的例會，臨時到曾文水庫視察水情，事前有溝通？蘇貞昌說，蔡總統和他隨時都可見面，但曾文水庫水情緊急，嘉南地區多處停灌，所以趕到現場視察，地方首長們也都到場了解相關問題，並指示因應作為，這是非常重大事件，蔡總統事前也知道，不必做無謂猜測和捕風捉影。

由於前財政部長、台北大學財政學系教授蘇建榮認為稅收超徵不應普發、還稅於民，建議應照顧弱勢，媒體詢問這是否和行政院不同調？蘇貞昌表示，稅收超過預期，這是全體人民共同努力，新台幣3800億元就是要用來照顧弱勢民眾、強韌經濟、勞健保撥補和電價補貼因應等，這些作法和蘇建榮都一致，沒有什麼不同的問題。

媒體追問，台北市第3選區立法委員補選當選人王鴻薇批政府發放現金要舉債，非經濟共享而是債務共享。蘇貞昌說，稅收超乎預期，動用要到7月審計結果出來，開年後要發現金則是動用歲計賸餘，這都是依據預算法相關規定，待7月審計通過後再撥補回來即可，並未增加人民負擔，這一切都依法進行。

蘇貞昌傳今提辭呈 新閣揆鎖定陳建仁、搭檔副閣揆鄭文燦?