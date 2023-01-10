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小心「HR484268XD」千元偽鈔！央行公布3鑑別原則、檢舉獎金最高250萬

央行表示，這些偽鈔製作手法相當拙劣，材質粗糙，無水印與隱藏字，條狀箔膜沒有光影變化效果，且無墨紋浮凸的觸感，而且多印有「玩具印製廠」、「魔術印製廠」、「教學印製廠」、「魔術銀行」或「玩具鈔票」等字樣，民眾可透過「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」３步驟辨別。

By 社會組, 台灣英文新聞－記者
2023/01/10 21:36
編號「HR484268XD」的千元假鈔流竄市面，央行今（10）日呼籲民眾及攤商多加小心，勿上當受騙。（圖／中央社）

編號「HR484268XD」的千元假鈔流竄市面，央行今（10）日呼籲民眾及攤商多加小心，勿上當受騙。（圖／中央社）

(台灣英文新聞／社會組　綜合報導）編號「HR484268XD」的千元新台幣偽鈔流竄全台，彰化、桃園陸續有嫌疑人落網。中央銀行今（10）日指出，偽鈔應為假借「文具」及「魔術道具」之名印刷，被挪為不法之用。民眾可透過「看一看」、「摸一摸」、「轉一轉」3原則簡單辨別。

彰化縣警方日前接獲套圈圈攤商報案，稱有年輕人拿千元大鈔玩遊戲，共收到多達7張編號為「HR484268XD」的假鈔。桃園警方警方亦收到檳榔攤報案，經查2名嫌疑人使用「HR484268XD」千元假鈔消費，被查緝到案。

央行今日發布新聞稿說明，編號HR484268XD的偽鈔以影印或列印方式仿製，沒有針對鈔券上的安全防偽特徵進行加工，而且上面多印有「玩具印製廠」、「魔術印製廠」、「教學印製廠」、「魔術銀行」或「玩具鈔票」等字樣，研判是假借「文具」、「魔術道具」之名製作，被不法或投機人士利用，當成鈔券行騙。

央行進一步說明，這些偽鈔製作手法相當拙劣，材質粗糙，無水印與隱藏字，條狀箔膜沒有光影變化效果，且無墨紋浮凸的觸感。央行特別提供3原則供民眾辨別鈔票真偽：

1. 「看一看」指迎光透視，可看見鈔券空白處的水印；以15度角檢視，鈔券正面右下角花紋圖案會浮現「1000」數字。

2.「摸一摸」是以手觸摸鈔券正面數字及文字，可感覺墨紋凸出紙面

3.「轉一轉」則是輕轉鈔券，正面左下角背面左上角「1000」數字會出現金色綠色的變化；正面右側條狀箔膜及背面窗式安全線呈現七彩光影變化效果。

央行也鄭重提醒店家及民眾，年關將至多留意偽鈔辨識，內政部警政署也已發函各直轄市政府及各縣市政府警察局，要求督導所屬積極查緝偽造貨幣案件，在年貨大街、各類市場、便利商店等場所執行查察工作。

央行重申，法律明定對偽造新台幣犯罪行為將處以重罰，依「妨害國幣懲治條例」第3條，偽造、變造幣券情節重大者，處無期徒刑或10年以上有期徒刑；另依「中華民國刑法」第196條，行使偽造、變造之通用貨幣、紙幣，處3年以上10年以下有期徒刑。

央行強調，民眾如發現偽鈔，請向各地警察機關檢舉，因而偵破偽造案件者，央行將依規定核發檢舉人獎金最高達250萬元
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