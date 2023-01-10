震撼！《壹蘋新聞網》四個月虧損破億無預警大裁員　台灣員工超錯愕公司現況曝光

（台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導）《壹蘋新聞網》今（9）日傳出大規模裁員，超過50名員工在農曆年前無預警失業，而公司內部現況也曝光。

台灣《蘋果新聞網》於2022年8月底停刊，由台灣女婿新加坡企業家、直播平台17 Live共同創辦人潘杰賢接手，9月1日轉戰新平台《壹蘋新聞網》，原本台蘋有96%員工簽約同意加入新公司，本來誇下豪語要在一年內賺錢，不料才營運4個月就虧損破億，導致在農曆新年前解僱大批員工。

讀者告訴本報，自己就在這批被解僱的名單中，他還原事發經過，「長官早上突然說公司有重要信件，才得知是要裁員，但沒有人知道裁員標準，後來才知道收到信的就是被裁，包含長官等級跟一般職員。」

內部信件內容指出，很遺憾在此跟大家宣布，為符合市場需求和國際變化，《壹蘋新聞網》的內容必須做調整，也意味著我們的組織架構需要改變。

該信件說明，「本公司自2022年9月正式營運起持續虧損之情況始終未能改善，現已難以負荷。為因應市場需求及國際局勢之變化，公司經營團隊不得不針對組織架構以及業務性質進行調整，裁減部份人員，並優先輔導適合的同事轉型到業務部或特勤中心。」

除了單方面的資遣，公司提供三大方案：一、合意非自願離職，前50名回覆者可領一次性之離職給付，為6至9個月的失業給付補助，以投保薪資計，1月20日生效；二、合意且同意調職到公司旗下他機構，包含業務及特勤組，但年資重算，需於1月17日前投遞履歷；三、解雇，公司會支付法定資遣費，其他依勞基法相關給付，解僱日將於1月20日生效。

該名讀者強調，今日中午接到正式通知，之前都完全不知道，當下心情十分錯愕！無法言喻！呼籲所有勞工朋友加入工會保障字誰權益。他透露，接到消息後已回公司簽合意離職，但到下午五點都尚未收到回覆，公司現在內部是一團亂。

據悉，蘋果員工共207名，這次被資遣的名單約50位，佔比四分之一。據《大量解僱勞工保護法》，同一事業單位之同一廠場僱用勞工人數在200人以上未滿500人者，於60日內解僱勞工逾所僱用勞工人數四分之一或單日逾50人，須提前60天通報並公告解僱計畫書，違者可處新台幣10萬元至50萬元罰鍰。

台北市勞動局表示，目前尚未收到《壹蘋》的大量解僱計畫書。