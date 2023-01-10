爛尾韓劇排名調查 「財閥家的小兒子」登第一　第二三名為何？

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）南韓最大互聯網論壇DC Inside，針對韓劇結局做了「爛尾」調查，結果收視亮眼的幾部韓劇全上榜，「財閥家的小兒子」登上了榜首，「非常律師禹英禑」及「二十五，二十一」則各被票選為第二及第三名。

此次調查總投票數為20,497票，其中「財閥家的小兒子」以6,587票（34%）獲選為「最爛結局」，觀眾們一致認為結局虎頭蛇尾，讓觀眾們看完最後一擊後感到非常氣憤，就連「與神同行」作者都出面批評。

「財閥家的小兒子」劇中，尹炫優（宋仲基 飾）在公司中對會長一家人盡心盡力，卻被設計殺害，在被殺害後不僅回到過去，更以前世工作的財閥會長家小孫子身分－陳導俊重生，他以已知未來的優勢累積財富，並計畫報復會長一家人。

「財閥家的小兒子」以大快人心的復仇場面受到觀眾喜愛，觀眾們都期待看著陳導俊（宋仲基 飾）成功報復順洋集團一家人，但結局劇情卻與大家所期待的不同，電視劇編劇選擇了與原作不同的結局。原被射殺的尹炫優在醫院醒來，而前面陳導俊所經歷的一切卻只是夢一場，最後是以尹炫優的身分報復成功，讓觀眾感到前面看的全都是一場空。

電影「與神同行」原著作者周浩旻也出面表示「從劇情結構上看來，作者們不會這麼寫，車禍事故可能出現一次，但出現兩次很不合理」，他也說道「貨車司機又不是殺手，有哪個司機會這樣只要給錢就殺人的」，表達對「財閥家」結局的不滿。

被評為爛尾第二名的韓劇為「非常律師禹英禑」，獲得了2,712票（14%），劇情描述著患有自閉症的律師，以獨特的方式替辯護人辯護，劇情有趣又感人，帶給觀眾許多溫暖。但有許多觀眾認為劇情後半部分的完成度較低，權敏宇及崔秀妍的愛情線也讓人感到牽強，受到許多批評。

第三名則為2,558票（13%）的「二十五，二十一」。劇情以1998年亞洲金融風暴為背景，講述一名女高中生追逐夢想的過程，以及在這之中所得到的友情及愛情。觀眾們都期待能在最後見男女主角修成正果，但最後編劇卻讓兩人因遠距離的關係決定分開，讓依然相愛的兩人錯過彼此。

有些人認為，在現實中遠距離確實是造成許多情侶分手的原因；但也有些人認為劇情交代得不夠完整，不理解為何明明還很相愛的兩人卻要分手，女主角還嫁給了別人，讓無法觀眾接受，因此遭批爛尾。

另外，「穿透屋頂的High Kick」、「巴黎戀人」、「Sky Castle」排名亦緊追在後。