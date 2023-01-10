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金氏世界紀錄：馬斯克創史上最大個人財產損失　仍是世界第二富

馬斯克身價浮動，緣自於特斯拉股價表現不佳。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/10 20:58
金氏世界紀錄６日認證特斯拉創辦人馬斯克打破史上個人財產損失最大紀錄，高達1820億美元。（圖／美聯社）

金氏世界紀錄６日認證特斯拉創辦人馬斯克打破史上個人財產損失最大紀錄，高達1820億美元。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞　綜合外電報導）金氏世界紀錄6日公布，特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）1月以1820億美元的身家損失，正式打破史上個人財產損失最大的紀錄，是日本軟銀集團創辦人孫正義所創586億美元紀錄的三倍。

金氏世界紀錄（Guinness World Records）指出，根據《Forbes》數據，因特斯拉股票縮水，截至2023年1月，馬斯克的淨資產自2021年的3200億美元（約新台幣9.7兆元）跌至1380億美元（約新台幣4.1兆元），損失總計約1820億美元（約新台幣5.5兆元）。然而，這個數字實際上可能高達近2000億美元。

不論實際數字如何，馬克思蒸發的身家已遠超孫正義於2000年創下的586億美元紀錄3倍之多，令人咋舌。

分析指出，馬斯克的財富損失主要源自特斯拉股價暴跌以及買下社群平台推特（Twitter）。特斯拉股價於2022年跌幅高達65%導致其身價蒸發大半；加上馬斯克不僅斥資440億美元收購推特，後續又在推特惹出各種爭議，導致特斯經歷自2010年上市後，最大的股票拋售潮。也因此，其首富寶座被LVMH集團執行長阿諾特（Bernard Arnault）奪下，後者淨資產達1900億美元。

儘管特斯拉股價如懸崖跳水，但特斯拉依然是世界上為有價值的汽車公司，市值仍超過1000億美元，狠甩其最強勁的競爭對手豐田汽車。

事實上，馬斯克顯然不是唯一「受災」的富豪。因全球股市波動、俄烏戰爭、利率急升等因素影響，去年全球富翁身家總計蒸發近2兆美元。

金氏世界紀錄：馬斯克創史上最大個人財產損失　仍是世界第二富（圖／翻攝自Forbes

金氏世界紀錄也指出，儘管馬斯克損失的財富比歷史上任何人都多，但他目前坐擁1444億美元身家，仍然是世界第二富有的人。億萬富翁的財富通常以股票以及投資的形式存在，隨著市場估值波動，其財富也隨之浮動，因此比起賺取平均收入的一般人，億萬富翁的淨資產起伏也更為不穩定。

因此，金氏世界紀錄也分析，隨著馬斯克繼續打造自己的科技王國，未來在某個時間點若其身價突然反彈，也不是什麼令人驚訝的事。
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更新時間 : 2023-01-10 23:35 GMT+08:00

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