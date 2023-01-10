全國首創 新北特教體育巡迴師資 維護特教生學習權益

新北市教育局自107年起為提升集中式特教班體育教學品質與學生學習成效，特別規劃國中小教育階段集中式特教班體育科目巡迴輔導服務，每學年6位適應體育教師與督導服務24所學校，每週巡迴服務60節，近250位特教學生受益，以實際行動維護特教生受教權，達到運動平權的實質意義。

教育局表示，集中式特教班體育科目巡迴輔導為全國首創之課程服務，除了提供體育巡迴輔導團到校協同教學外，也提供體育教師適應體育之諮詢、臨床指導及專業支援等；同時，擔任適應體育增能研習、課程規劃之講師，將體育及特教領域進行跨域交流，並組成督導小組，實地訪視以瞭解實施情形並提供支援與建議。

新北市為推展適應體育教學，除了推展體育科目巡迴輔導服務之外，另於111年度辦理適應體育多元跨域教師增能研習及公開授課共10場，提供315人次教師參與，以促進及保障特教學生應有的學習權益；還有結合特教生公益家庭日融入適應體育活動，為特殊學生量身規劃適應體育體驗活動，邀請特教生家庭親子一起參與，讓孩子成為場上閃亮的主角；並於108年起，攜手新北市自閉症適應體育推廣協會、台灣迪卡儂三重旗艦店舉辦寒、暑假特教生營隊，提供特教學生發展體能及強化肌力的學習活動。

新北市體育科目巡迴輔導督導陳勇安表示，適應體育是讓每一位孩子愛運動、享受運動，是新北市持續推動適應體育的初衷。長期接受特教班體育科目巡迴輔導服務的永和國小具體落實適應體育教學，並於去(111)年底舉辦適應體育運動會。校長莊朝欽表示，學校適應體育的推廣，是體能教育及特殊教育的跨域合作，更能展現校園中友善品德的美好風貌。

教育局長張明文指出，新北市提供體育科目巡迴輔導教師，積極推廣適應體育課程，並且提供體育與特教多元跨域的協同教學，以具體行動回歸學習之中，讓每位特教生在學習上均等，達到運動平權的目標。未來持續落實身心障礙者權利公約(CRPD)，確保特教學生應有的學習權益。