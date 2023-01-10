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台灣食藥署把關食安！「網紅人氣餐廳」5間不合格　漾漾好食、對馬涮涮屋等名店上榜

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/10 17:16
為確保民眾餐飲食品衛生安全，食藥署與各地方政府衛生局執行「111年度網紅人氣餐廳稽查專案」。（圖/pixabay）

為確保民眾餐飲食品衛生安全，食藥署與各地方政府衛生局執行「111年度網紅人氣餐廳稽查專案」。（圖/pixabay）

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）為確保民眾餐飲食品衛生安全，食藥署與各地方政府衛生局執行「111年度網紅人氣餐廳稽查專案」，共計查核253家餐飲業者，其中5家不合格。

近年來民眾習慣透過網路搜尋名氣餐廳，網路名人亦常透過影片等方式推薦各地美食，因此食藥署針對google評論500則以上業者、「數位時代專刊2021 KOL Taiwan 100大影響力網紅」推薦業者、「2022年米其林指南」公布之摘星餐廳及必比登推介等餐飲業者進行查核。

稽查項目包含食品業者登錄、食品良好衛生規範(GHP)準則、食品標示、產品責任保險等，其中1家業者未投保產品責任險、1家業者之豬肉及豬可食部位原料原產地標示不合格。另共計抽驗462件，其中3件農藥殘留不符規定。

不合格店家資訊如下：

  • 基隆市漾漾好食餐廳的「香吉士」產品檢出殘留農藥與規定不符，依法裁處來源廠商「台鮮有限公司」新臺幣12萬元整罰鍰。
  • 桃園中壢Cozzi Market 逸‧市集-和逸飯店的「青江菜」產品檢出殘留農藥與規定不符，依法裁處無法釐清貨源之來源業者 「吳○隆」新臺幣3萬元整罰鍰。
  • 彰化市對馬涮涮屋(好肉多火鍋)的「芹菜」產品檢出殘留農藥與規定不符，依法裁處無法釐清貨源之來源廠商「奇蹟農產行」新臺幣3萬元整罰鍰。
  • 臺南市肉丼丼食專賣的豬肉及豬可食部位原料之原產地標示與實際不符，依法裁處新臺幣4萬元整罰鍰。
  • 澎湖縣白灣景觀餐廳則是未投保產品責任險，依法裁處新臺幣3萬 元整罰鍰。

食藥署呼籲，食品業者應落實自主管理，遵守食安法相關規定，以確保食品衛生安全，衛生機關將持續執行衛生稽查，倘查獲違規事項將依法處辦，以維護消費者食的安心。

台灣食藥署把關食安！「網紅人氣餐廳」5間不合格　漾漾好食、對馬涮涮屋等名店上榜
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更新時間 : 2023-01-10 18:40 GMT+08:00

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