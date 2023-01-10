立陶宛議員稱立國台灣都有「反共基因」 游錫堃邀國會議長希米利特來訪

（台灣英文新聞／李朝儀 綜合報導）立陶宛國會高階議員訪問團今（10）日拜會立法院，立國國會友台小組副主席莎卡琳恩表示，無懼中國打壓挺台，是因為立國有反共基因，「相信台灣人也有」，這也促使雙方站在一起；立法院長游錫堃感謝立國堅定支持，也公開邀請立國國會議長希米利特來台訪問。

立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯（Laurynas Kasčiūnas）、國會友台小組副主席莎卡琳恩（Dovilė Šakalienė）率團於9日至14日訪問台灣。

今日訪團前往立法院拜會院長游錫堃，並與各黨派立委交流，包括台灣與波羅的海三國國會議員友好協會會長邱志偉（民進黨籍）、立院外交及國防委員會召委王定宇（民進黨籍）、國民黨團首席副書記長謝衣鳯、台灣民眾黨團總召邱臣遠以及時代力量黨團總召邱顯智。

游錫堃致詞表示，立陶宛為台灣最重要友邦之一，去年61位議員聯名簽署支持台灣參與世界衛生組織（WHO）；2021年疫情嚴峻之際，立國無懼中國威嚇，成為首個對台灣雪中送炭，兩度捐贈共26萬劑疫苗的歐洲國家，珍貴友誼台灣人點滴在心。

游錫堃也指出，台灣與立陶宛皆經歷異族統治與威權壓迫，追求民主自由的過程近似，如今兩國都處於威權脅迫的第一線，立國不僅在俄國入侵烏克蘭後挺身而出，以實際作為制裁俄國、 協助安置烏國難民；在中國經濟制裁及外交降級下，仍堅定支持台灣，展現愛好自由的人互相扶持的理念，令人無比敬佩。

2021年莎卡琳恩來台參與立法院舉辦「開放國會論壇」，與游錫堃同被中共列入制裁名單，游錫堃提及此事笑稱，兩人好似共同獲得國際認證的「民主自由勳章」，相處倍感親切。

游錫堃強調，立國無懼強權脅迫堅定支持台灣，台灣定會堅定與國際民主國家共同對抗威權獨裁體制，捍衛自由民主價值。他也呼籲，全球民主國家共同全力支持台灣對抗侵略與霸凌，以利進一步催化中國的民主化。

游錫堃也公開邀請立國國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）訪台。去年7月游錫堃曾出訪立陶宛，受到希米利特熱情接待 。

卡斯楚那斯在致詞中表示，訪團成員來自不同政黨，代表跨黨派對台灣的支持。台灣與立陶宛同樣面臨威權鄰國破壞自由、獨立與主權，因此民主朋友更應該加緊努力合作並相互支持。

卡斯楚那斯指出，立陶宛政府在一年半前決定與台灣往來，遭受中國包括經濟制裁在內等諸多制裁，意圖迫使我們改變決定。但立國堅定不移，且將變得更有韌性與更強大，可以成為歐洲典範，證明能以自由做出決定，不受他國束縛。

卡斯楚那斯也強調，台灣與立陶宛一定要成為成功典範故事，也盼與台灣進行經濟等更多面向的合作。因訪團成員多屬國會中的國安委員會，因此可以交流相關議題，包括台灣成立全民防衛動員署，立國也認為捍衛國家「不能只靠軍隊」。

談及立國義無反顧與台灣往來，卡斯楚那斯表示，是因為立國有反共基因，「相信台灣人也有」，而這更促使雙方站在一起。

莎卡琳恩則表示，俄國威脅立陶宛，就如同中國威脅台灣，兩國經歷相似。但這些有敵意國家，很難理解民主人權已是普世價值，因為台、立皆面臨軍事威脅，使得彼此合作更有意義且要加強。

莎卡琳恩表示，台灣的歷史處境不僅更能分享經驗，也應當加強全球民主陣營的合作，讓威權國家知曉，這是一條紅線，且不能跨越。

此番立國訪團來台，國內有親中俄人士提出異議。對此，外交部發言人歐江安今日於例會表示，立國訪團來台具體展現前線民主國家的團結合作與深化交流。

歐江安強調，國會議員組團進行訪問與交流，促進相互瞭解，這是國家間正常互動交往的普遍做法，為示禮遇與尊重，地主國負擔相關費用十分常見，也是國際間行之多年的慣例。

歐江安說明，台灣與立陶宛是共享自由民主價值的堅實夥伴，立陶宛2021年11月同意我國以台灣名義在立陶宛設處，遭中國政治經濟打壓，但是立陶宛不畏強權，堅持捍衛台立友誼，其情可貴。去年立陶宛先後派遣經創、農業、交通等4位次長級官員訪台。

她指出，本次立陶宛國會由跨黨派重要議員組團應我國政府邀請來台，再次凸顯台立友誼堅實穩固，我方將持續深化交流，共同捍衛自由民主及以規則為基礎的國際秩序。