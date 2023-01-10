中華電信 榮獲2022年行銷傳播傑出貢獻3金獎

身為台灣電信業領導品牌，中華電信持續深耕並透過專業技術與創新科技，提供政府、企業、民眾所需的最佳服務。1/9(一)獲頒由台灣廣告主協會和動腦雜誌共同舉辦之「2022年行銷傳播貢獻獎」三項金獎－「年度傑出品牌-電信通訊產業」金獎、「社會責任獎-社會參與類」金獎及「年度傑出OTT服務公司」金獎。未來，中華電信將持續秉持「永遠走在最前面」的品牌精神，繼續領航電信產業，並致力於產業及社會的永續發展，期望共榮、共好。

將電信核心力貢獻科技防疫力 科技防疫中華隊獲頒「年度傑出品牌-電信通訊產業」、「社會責任獎-社會參與類」雙金獎

榮獲「年度傑出品牌-電信通訊產業」、「社會責任獎-社會參與類」雙金獎肯定的中華電信，於疫情期間，以專業的通信技術搭配創新數位科技與服務，協助政府、企業以及民眾一起面對防疫新生活，透過「簡訊實聯制」、「視覺化疫情斑點圖」、「科技防疫網」、「COVID-19血氧監測雲端平台」…等多項資通訊技術，應用於防疫中，讓消費者安心面對日常生活、協助企業面對疫情轉型並維持運作不斷線，更推動遠距醫療服務，守護病人與醫療團隊的健康；其中「ICT科技防疫」更獲得2021年「遠見企業社會責任獎」，中華電信整合數位科技與資通訊核心技術，穩定疫情、保障國人健康與維持正常經濟活動。科技防疫中華隊兼具「品牌核心技術力」與「社會責任應用」，是務實有感且深具社會關懷意義的成功實例。

Hami Video獨家4K、VR、多視角服務 5G技術打造運動及娛樂展演全新體驗

連莊「年度傑出OTT服務公司」金獎，穩坐國內OTT霸主

中華電信更以Hami Video唯一連續兩年獲頒「年度傑出OTT服務公司」金獎，優質形象與內容豐富多元的特色獲得評審肯定。Hami Video在疫情下落實科技防疫，不僅提供精采影視內容，更不斷追求創新，提供4K、VR、多視角、全視角等嶄新體驗實現一場接一場的運動賽事及娛樂展演直播，佳評如潮。甫落幕的2022卡達世界盃足球賽，更締造「總觀看人數突破3,800萬」、「冠軍賽轉播近70萬人次同時在線」、「世足專區總瀏覽量破4.2億人次」等多項新高紀錄，繼東京奧運再度掀起全民瘋運動熱潮，更為百業創造無限商機。三月即將到來的WBC世界棒球經典賽，Hami Video取得全台網路獨家47場全賽事轉播權，將再次為全國觀眾帶來最精采的轉播。

中華電信將持續秉持「永遠走在最前面」以客戶為中心的服務精神，持續扮演智慧生活領導者及數位經濟的賦能者，增強台灣資通訊產業之競爭力，協助台灣產業數位轉型及永續經營，推出更多優質數位應用服務，引領全民邁向永續數位生活。