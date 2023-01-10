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批「歧視性入境限制」中國祭報復措施 即日起停發南韓公民短期簽證

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/10 15:56
南韓仁川機場員工指引旅客至PCR檢驗等待區（圖／美聯社）

南韓仁川機場員工指引旅客至PCR檢驗等待區（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）近期隨著中國放寬防疫政策及邊境管制，南韓政府對自中國入境旅客提高防疫規定，中國為此相當不滿，今（10）日駐韓大使館發布公告，即日起停發南韓公民短期簽證。

南韓自1月起，要求所有自中國入境之旅客提交陰性證明，並於落地時接受PCR檢測，亦暫時停發中國觀光客旅遊簽證。對此，中國方面今（10）日表示，南韓此舉為「歧視性入境限制」，即日起也將停發南韓公民赴中國訪問、商務、旅遊、就業、國境及一般私人事務類之短期簽證，並強調，此措施將待南韓取消「歧視性入境限制」後，再視情況調整。

根據韓聯社報導，南韓政府回應，韓方針對中國的防疫措施，有其科學、客觀依據，對中方的措施感到遺憾，也已透過外交渠道向中方表達韓方立場。另外，昨（9）日南韓外交部長朴振才與中國新上任外長秦剛通話，雙方在通話中針對南韓入境防疫政策上各自交換了立場。

根據中央社報導，中國外交部發言人毛寧先前曾預告，中方對「試圖操弄防疫措施達到政治目的」的做法堅決反對，將針對不同情況，本著「對等原則」採取相應措施。

此措施引發南韓網友群情激憤，有人嗆「不去骯髒的病毒國，到死都絕對不去中共國家」、「太棒了，反正我也不會去」、「趁現在斷交吧！」、「我們都不去，你們不要來」。
南韓
中國
入境防疫
簽證

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更新時間 : 2023-01-10 18:39 GMT+08:00

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