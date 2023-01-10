拜會蔡英文　德國議員談訪問台灣：團結反對任何軍事侵略威脅

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）德國高階國會議員訪團今（10）日拜會總統蔡英文，德國國會國防委員會主席史琪曼表示，俄國入侵烏克蘭為世界敲醒警鐘，訪台是告訴世界民主國家要緊密站在一起；自民黨副主席伏格爾表示，任何試圖以武力或威脅以武力片面改變台海現狀，都是無法接受的，此次訪台就是要傳達自民黨團的支持，及團結反對任何軍事侵略威脅。

蔡英文總統今（10）日上午接見「德國國會自民黨國防、外交與人權委員會高階國會議員訪團」時指出，台灣與德國的交流越發緊密，雙方的合作也相當多元，包括能源轉型、金融監理、中小企業創新研發，以及轉型正義等不同領域。相信未來在訪團的大力支持下，台灣和德國會繼續深化夥伴關係。

蔡英文也代表台灣人民感謝德國對台灣的重視與支持，她強調，目前面對威權主義的擴張，民主國家更應該團結合作，守護民主自由價值。

蔡英文進一步提及，台灣將從明年開始，恢復一年期的義務役，強化自我防衛的實力，也展現守護家園、捍衛民主的決心。我們期待，台灣和德國以及更多民主夥伴，共同守護區域秩序的穩定及繁榮。

德國國會國防委員會主席施卓克－齊默曼（Dr. Marie-Agnes Strack-Zimmermann）於致詞表示，訪團之所以會訪問台灣，是因為我們都是好朋友，而且都過著民主的生活。去年2月24日，隨著俄羅斯入侵烏克蘭，世界局勢大為改變；當時並非俄羅斯首次入侵烏克蘭，但對歐洲、德國，乃至全世界而言卻是敲醒警鐘。

施卓克－齊默曼表示，我們見到發生在烏克蘭的事件中，獨裁統治者持續影響全世界。因此，來台灣是要告訴全世界，民主國家要緊密地站在一起，因為我們都希望未來的子孫，也能過著和平及自由的生活。

自民黨副主席暨國會黨團首席幹事長伏格爾（Johannes Vogel）則表示，昨日於立法院與各黨派立委會面，很高興看到台灣社會從威權體制發展為活力充沛、開放而又穩定的民主制度，並以和平方式權力轉移，這是相當罕見的典範，令他們感到非常欽佩。

伏格爾指出，德國國會、政府、整個歐洲及西方盟友等，都支持一中政策。但他們也深信，如果要改變台海現狀，必須基於雙方的共識；任何試圖以武力或威脅以武力片面改變台海現狀，都是無法接受的。他重申，這是國際社會立場，最近G7的聲明即是例證，也是德國深刻的信念。德國自民黨黨團非常重視自由，此次訪臺就是要傳達我們的支持，及團結反對任何軍事侵略的威脅。