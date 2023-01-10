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中國最兇悍外交官被拔牙 戰狼趙立堅去哪兒了？

因好勇鬥狠而青雲直上，趙立堅已被中國外交部發放邊疆了嗎

By 知微, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/10 15:00
中國前外交部發言人趙立堅（圖／美聯社）

中國前外交部發言人趙立堅（圖／美聯社）

（台灣英文新聞 / 知微 綜合報導）中國前外交部發言人趙立堅堪稱是戰狼外交的始祖，最近卻已卸下戰袍，在擂台上銷聲匿跡，改任外交部較冷門的單位，這項調派動作甚為罕見，是否意味其「失寵」？引發外界各種聯想。

1月9日，中國外交部官網顯示，趙立堅已不再是新聞司副司長與發言人，而成了邊界與海洋事務司副司長。自由亞洲電台指出，這項人事異動，看似平調，實為降級，因新聞司的地位可是高多了。

該報導甚至以「發配邊疆」作為標題，影射趙立堅的失勢。專家將原因歸咎趙妻日前在微博抱怨買不到藥品，觸怒了上級，導致趙被冷凍。也有一說是，習近平或有意調整這備受爭議的強硬派戰狼風格。

延伸閱讀：
一線外交官上場打口水戰 學者：中國「戰狼外交」恐吃癟
一隻貓如何成了抗中象徵？海外推特帳號 化身中國白紙革命傳聲筒

金融時報分析，外交部發言人向來是當紅炸子雞的位子，能當上發言人，意味仕途將平步青雲，如前發言人秦剛，上週就獲任命，從駐美代表一躍成為外交部長，取代王毅。例子還不少，前外交部發言人陸慷，先接任北美大洋洲司司長，現為中國駐印尼大使。前發言人耿爽，也獲拔擢為中國常駐聯合國代表團副代表。

趙立堅當年派駐巴基斯坦大使館時，靠著捍衛黨中央、抵禦「外侮」的好鬥風格，樹立了鮮明的新一代外交官特色，搭上了一系列中國現代軍事電影《戰狼》，就此得名。

他曾作出不少爭議性言論與尖刻批評，除了曾指控美軍是將新冠肺炎帶入武漢的元凶，也曾在一次例行記者會上，大放厥詞表示，中國防疫之戰取得了戰略性勝利，要外國記者們在中國「偷著樂」吧。

趙立堅因好戰而聲名大噪，他的推特追蹤者，從2020年12月的86萬人，激增至現在的190萬人，他追蹤的人數也高達17.1萬人，顯見是重度使用者。至於他的微博，也有770萬人追蹤。外交界網紅，當之無愧。

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