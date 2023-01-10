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不能沒有咖啡！南韓咖啡廳數遠多於便利店 4年間增加102%

By 葉湘宜, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/10 14:44
南韓2021年底咖啡廳數量以83,363間大幅超越便利商店（圖／unsplash user benkolde）

南韓2021年底咖啡廳數量以83,363間大幅超越便利商店（圖／unsplash user benkolde）

（台灣英文新聞 / 葉湘宜 綜合報導）在南韓街頭上隨處都可見咖啡廳，數量甚至遠遠超過便利商店，韓劇中也可見無論夏冬，都要到咖啡廳點一杯冰美式的橋段。咖啡廳數量4年來就增加了102%，可見韓國人對於咖啡的依賴及熱愛程度。

根據南韓國稅廳2021年底資料，咖啡廳數量以83,363間超越了便利商店的48,458間，在去年時則以近99,000間，超過了炸雞店間數，創下了歷史新高。過去四年增加了兩倍以上，去年南韓咖啡進口額也突破了10億美元。

據韓媒報導，據南韓農水產品流通公社針對食品產業統計，2022年底的咖啡廳及飲料店間數與2021年年末8,4000間相比，增加了17.4%，達到98,886間；2020年為7萬間，2019年為5.9萬間，2018年為4.9萬間。僅2022年就有15,906間咖啡及飲料店開業，而截至去年底，咖啡飲品店於餐飲品類店數中排名僅次於36.2萬間的韓式餐廳。

根據南韓關稅廳發布資料，2022年1月至11月咖啡進口額與前年同期相比增加45.1%，為11.9億美元，也是咖啡年進口額首次超過10億美元。

KBS報導指出，在南韓，咖啡廳是受新冠疫情衝擊影響最小的行業，近年越來越多人選擇創業，其中餐飲業是增長最快的行業。而咖啡進口量雖持續增加，但事實上使進口額暴增的主要原因為物價上漲。

另外，有一就業網站先前進行了「為什麼喝咖啡」的問卷調查，調查結果第一名為「為了清醒」。根據經濟合作暨發展組織（OECD）統計，南韓2021年平均工時為1,916小時，在OECD會員國中排名第五。
南韓
咖啡
咖啡廳

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更新時間 : 2023-01-10 18:39 GMT+08:00

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