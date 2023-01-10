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浴火重生！台灣朱宗慶打擊樂團越挫越勇 《木蘭》如期登場盼破萬觀眾共襄盛舉

By 劉怡均, 台灣英文新聞－記者
2023/01/10 13:13
朱宗慶打擊樂團宣告《木蘭》台灣巡演場次。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

朱宗慶打擊樂團宣告《木蘭》台灣巡演場次。（圖/Taiwan News, Lyla Liu）

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)大火過後！朱宗慶樂團砍掉重練，將如期於2月初推出大型製作《木蘭》帶給觀眾及自己勇氣。

朱宗慶打擊樂團去(2022)年聖誕夜位於八里倉庫慘遭祝融，樂器、道具等付之一炬損失達千萬，好險許多資料檔案已搶先數位化沒有遭到波及，也沒有人員傷亡，原本外界擔心大型製作《木蘭》演出會受到影響，朱宗慶今（9）日宣告，將照原定計畫於2月9日起巡迴台灣。

朱團代表作《木蘭》經過10年5度上場，先前倉庫意外是因為連棟廠房受到火災波及，因為擊樂劇場《木蘭》已進入密集排練期，大部分的樂器、服裝和重要物件都放置在樂團排練室，而本次遭到燒毀的部分布景、道具正緊急重製，這齣戲能如期登場的背後意義，希望帶給觀眾如同木蘭一樣堅韌的勇氣，也彰顯朱團多年來越挫越勇的精神。

創辦人朱宗慶表示，去年推出的版本得到很多討論跟鼓勵，當下就決定要繼續演，去年有9,000名觀眾，今年希望能突破12,000名，而《木蘭》的故事剛好呼應在巨變的環境下，大家不得不勇敢的堅韌心境。

《木蘭》製作團隊陣容堅強，出身傳統戲曲領域的導演李小平、作曲家洪千惠、台北表演藝術中心執行長王孟超出任舞台設計、燈光設計車克謙、多媒體設計王奕盛、服裝設計林秉豪攜手打造；李小平引用朱宗慶名言「打掉重練」呼應此次火災及內容設計，「彷彿老天聽到，每個微小的調整都是要打掉重來，此次的音樂律動猶如心情的起伏，是值得一看再看的作品。」

王孟超坦言，自己擁有多年舞台設計經驗，也遇過很多災難意外，但沒有遇過一發生意外後就要馬上演出，好險團隊資料保存很完整，能在時間短時間內重建，此次設計乾淨純粹的舞台，把竹子玩得淋漓盡致，可以是樹林或是戰場，更成為擊樂的一部分，形式突破歷屆。

車克謙透露，自己於2013年參與製作時，母親意外離世，他透過埋頭工作淡化悲傷，沒想到正式演出到曲二《魂歸》讓他整個崩潰，透過這部製作讓他更了解親情，並反觀自己和家人間的互動，現在剛好十年木蘭回來，他也趁機重新檢視自己的做人處事是否精進，故事除了講代父從軍及征戰沙場的勇氣，其實故事核心的價值是家人間的連結及家庭的可貴。

2023 擊樂劇場《木蘭》巡演場次為：2月9日至12日於台北國家戲劇院連演6場、2月18日及19日於高雄衛武營戲劇廳、2月25日及26日台中國家歌劇院大劇院進行巡演。票券已全面啟售，票價從$600至$3,000元不等，單筆4張以上享85折優惠，購票資訊請洽 OPENTIX 兩廳院文化生活
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更新時間 : 2023-01-10 18:38 GMT+08:00

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