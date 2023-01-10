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男子喝茫了竟尿在乘客身上！印度航空處理不當引爆怒火

貪杯誤事，便溺在他人身上，沒了頭路還可能要坐牢

By 黃紫緹, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/10 11:37
密什拉因醉後尿在同機乘客上，遭印度警方逮捕（圖／美聯社）  

密什拉因醉後尿在同機乘客上，遭印度警方逮捕（圖／美聯社）  

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）酒醉誤事屢見不鮮，但在他人身上便溺，也未免太荒唐。一架印度航空（印航，Air India）班機，去年11月就發生了這齣鬧劇，航空公司敷衍了事，引爆民怨，而惹禍的乘客因此連飯碗都丟了。

綜合BBC美聯社報導，事件發生於11月26日的一架紐約飛德里印航班機商務艙中，男性乘客密什拉（Shankar Mishra）疑似喝得醉茫茫後，竟尿在72歲的女性同機乘客身上。受害者表示，衣服、鞋子、包包全浸在尿裡，成了她人生中的一大「創傷」。

由於不滿航空公司處理方式，她向印航申訴，整件事才於上週曝了光。受害者稱事發當下，她要求更換座位，空服員卻回應已無位子可換，將她安排到機組員的小位子。身心受創的受害女子表示，空服員在她不願意的情況下，將肇事者帶到她面前道歉。最後她所得到的補償，僅有機票部分退費，她大為光火，當天就寫信向印航反映，卻石沉大海。

之後印航進行了內部調查，兩週後做出決議，僅禁止密什拉搭乘印航30天。此一輕輕放下的處置方式，招致批評，印航不得不在女子家人要求下，於12月28日報警處理。

為了滅火，印航上週公告懲處，該航班的一名機師與四名空服員，皆予以禁飛。密什拉也於1月7日遭到逮捕，收押14天，接受侮辱女子罪嫌調查，若證明有罪，將面臨3年的有期徒刑。

貪杯的代價不可謂不大。除了刑責，原是美國金融服務公司富國銀行集團（Wells Fargo & Company）孟買地區高級主管的密什拉，也已遭到開除。

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