台灣健保署驚爆資安外洩　謝姓科長涉洩情報人員個資13年　10萬元交保

11:05更新健保署政風室最新回應

（台灣英文新聞／社會組 綜合整理報導）衛生福利部中央健康保險署被行政院列為資通安全責任等級「Ａ級機關」，卻驚爆有「內鬼」洩查民眾個資長達13年！經北檢經漏夜偵訊後，今（10）日承保組科長謝玉蓮以涉嫌違反《國家情報工作法》諭知新台幣10萬元交保。

綜合媒體報導，檢調接獲檢舉，已退休的健保署前主任秘書葉逢明、在職的承保組科長謝玉蓮、承保組職員李仁輝等三人涉嫌自2009年到2022年間洩漏被保險人資料給他人，數目不詳，涉及中華民國刑法洩漏或交付國防以外機密等罪嫌。

台灣台北地方檢察署昨（9）日指揮調查局新北市調查處兵分5路搜索葉姓男子住處等，並約談葉姓男子等3人到案說明，3人深夜被移送台北地檢署複訊。

檢調初步過濾扣案資料進一步發現，謝姓女子涉嫌非法查詢被保險人個人資料，其中包括調查局、警政署、移民署等從事國家情報工作人員資料，違反國家情報工作法不得洩漏、交付、刺探、收集有關情報人員身分等規定。

檢察官複訊後認為謝姓女子涉嫌重大，諭知10萬元交保，將持續擴大清查謝姓女子查詢的個資範圍及偷查的個資流向等。

至於已退休的葉男，以及仍在職的李男分別於今天凌晨0時至4時許結束複訊，因檢方仍有疑點待查，訊後暫將兩男「無保請回」。

據中時新聞網報導， 3人是將「整套」個資外洩，而非單筆，因此筆數龐大，短時間難以估算，不排除至少數十萬筆外流，也不排除有部分個資外流徵信業者，另是否有政商名人或高層官員個資外洩，調查局已擴大調查釐清。

對此，健保署政風室蔡秀卿主任於稍早接受媒體聯訪時說，除了竭力配合偵辦作為，本案基於偵查不公開原則，相關案情尊重檢調偵辦，希望檢方能儘速釐清案情，也請外界勿過度揣測。目前本署已關閉2名涉案人員之健保資料庫系統查詢權限，並調離非主管職務，同時將儘速檢討人員行政責任，加強內部查核密度及強度之作法，促使同仁保持資訊安全及個資保護警覺。