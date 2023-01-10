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台灣健保署驚爆資安外洩　謝姓科長涉洩情報人員個資13年　10萬元交保

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/10 10:05
衛生福利部中央健康保險署已退休主任秘書葉逢明與在職員工等人涉查詢被保險人個資。

衛生福利部中央健康保險署已退休主任秘書葉逢明與在職員工等人涉查詢被保險人個資。 (來源 中央社)

11:05更新健保署政風室最新回應

（台灣英文新聞／社會組　綜合整理報導）衛生福利部中央健康保險署被行政院列為資通安全責任等級「Ａ級機關」，卻驚爆有「內鬼」洩查民眾個資長達13年！經北檢經漏夜偵訊後，今（10）日承保組科長謝玉蓮以涉嫌違反《國家情報工作法》諭知新台幣10萬元交保。

綜合媒體報導，檢調接獲檢舉，已退休的健保署前主任秘書葉逢明、在職的承保組科長謝玉蓮、承保組職員李仁輝等三人涉嫌自2009年到2022年間洩漏被保險人資料給他人，數目不詳，涉及中華民國刑法洩漏或交付國防以外機密等罪嫌。

台灣台北地方檢察署昨（9）日指揮調查局新北市調查處兵分5路搜索葉姓男子住處等，並約談葉姓男子等3人到案說明，3人深夜被移送台北地檢署複訊。

檢調初步過濾扣案資料進一步發現，謝姓女子涉嫌非法查詢被保險人個人資料，其中包括調查局、警政署、移民署等從事國家情報工作人員資料，違反國家情報工作法不得洩漏、交付、刺探、收集有關情報人員身分等規定。

檢察官複訊後認為謝姓女子涉嫌重大，諭知10萬元交保，將持續擴大清查謝姓女子查詢的個資範圍及偷查的個資流向等。

至於已退休的葉男，以及仍在職的李男分別於今天凌晨0時至4時許結束複訊，因檢方仍有疑點待查，訊後暫將兩男「無保請回」。

據中時新聞網報導， 3人是將「整套」個資外洩，而非單筆，因此筆數龐大，短時間難以估算，不排除至少數十萬筆外流，也不排除有部分個資外流徵信業者，另是否有政商名人或高層官員個資外洩，調查局已擴大調查釐清。

對此，健保署政風室蔡秀卿主任於稍早接受媒體聯訪時說，除了竭力配合偵辦作為，本案基於偵查不公開原則，相關案情尊重檢調偵辦，希望檢方能儘速釐清案情，也請外界勿過度揣測。目前本署已關閉2名涉案人員之健保資料庫系統查詢權限，並調離非主管職務，同時將儘速檢討人員行政責任，加強內部查核密度及強度之作法，促使同仁保持資訊安全及個資保護警覺。
健保署

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更新時間 : 2023-01-10 12:50 GMT+08:00

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