【友好互訪】台灣數位部長唐鳳9日將出訪立陶宛　參與「自由數位民主對話」論壇

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯、國會友台小組副主席莎卡琳恩今天(9日) 率團抵台訪問,一行共9人(部分推文如下) ,訪團來台停留時間為9日至14日。而台灣數位部長唐鳳今天也將出訪立陶宛,是上任後首次出訪。

Lithuanian representative office in #Taiwan looks inspiring: small, tough, ambitious, and #creative

Multi-party delegation of MPs sends a clear message in face of intensifying global threats: we are allies, friends and partners @MOFA_Taiwan @TW_in_LT @LRSeimas pic.twitter.com/By4v2eVHLM