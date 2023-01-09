【友好互訪】台灣數位部長唐鳳9日將出訪立陶宛　參與「自由數位民主對話」論壇

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）立陶宛國會國安及國防委員會主席卡斯楚那斯、國會友台小組副主席莎卡琳恩今天(9日) 率團抵台訪問，一行共9人(部分推文如下) ，訪團來台停留時間為9日至14日。而台灣數位部長唐鳳今天也將出訪立陶宛，是上任後首次出訪。

Lithuanian representative office in #Taiwan looks inspiring: small, tough, ambitious, and #creative

Multi-party delegation of MPs sends a clear message in face of intensifying global threats: we are allies, friends and partners @MOFA_Taiwan @TW_in_LT @LRSeimas pic.twitter.com/By4v2eVHLM — Dovilė Šakalienė (@DSakaliene) January 9, 2023

Dzis wizyta na Tajwanie litewskich parlamentarzystów. Na czele delegacji przewodniczący sejmowej Komisji Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Laurynas Kasčiūnas i wiceprzewodnicząca parlamentarnej grupy Dovilė Šakalienėhttps://t.co/YWI71j38xa — Hania Shen 沈漢娜 (@haniashen) January 9, 2023

數位部表示，唐鳳將在12日的自由數位民主對話論壇（Free Digital Democracy Dialogue, F3D）論壇進行演說，分享台灣的數位民主經驗。

數位部今天發布新聞稿指出，唐鳳此行也將拜會立陶宛政府官員與國會議員，就衛星科技、數位政府服務、開放資料、資訊安全及金融科技等多項議題廣泛交換意見。

唐鳳預定出席的F3D論壇係由立陶宛維爾紐斯大學（Vilnius University）國際關係與政治學院、教育培訓機構「前進學院」（Go Forward Academy）與數位部合作舉辦。

數位部表示，希望透過橫跨資訊、產業、資安及法律等各種領域的討論模式，共同探討民主自由社會在面對數位科技快速進展時的可能發展、挑戰與因應方式等議題，並由立陶宛的電子商務產業者、資安學者、以及相關領域法律專業人士與談。

唐鳳出席該場對話，將在會中分享台灣的數位民主模式，以及數位部「Free the Future」的願景，彰顯台灣透過數位科技，與國際夥伴共同捍衛民主與維繫和平的決心。

中央社6日曾報導，唐鳳此行還將在維爾紐斯大學發表演說，並與立陶宛經濟暨創新部官員會晤。

波羅的海通訊社（BNS）、立陶宛國家廣播電視（LRT）等媒體6日援引經創部說法報導，唐鳳將於11至13日訪問立陶宛並與部會官員會晤，但經創部未提供進一步細節。

報導稱活動預定討論的議題包括數位化對當代民主的衝擊、如何保護自己免於遭受網路攻擊、立陶宛在國際數位市場的發展經驗等。