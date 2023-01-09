東台灣花蓮晚間發生規模4.7顯著有感地震

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 根據中央氣象局最新資訊，今(9日) 晚7時31分發生芮氏規模4.7地震，地震深度15.4公里，震央位於花蓮縣政府南南西方76.8公里（位於花蓮縣卓溪鄉），最大震度花蓮縣4級。
今天凌晨1時13分台南也曾發生芮氏規模4.0地震，地震深度11.8公里，震央位於台南市政府東北東方39.0公里（位於台南市南化區），最大震度高雄市3級。
9日晚7時31分規模4.7地震的詳細資訊如下:
發震時間：112年01月09日19時31分49秒
震央位置：北緯23.36° 東經121.3°
震源深度：15.4公里
芮氏規模：4.7
相對位置：花蓮縣政府南南西方 76.8 公里 (位於花蓮縣卓溪鄉)
各地震度級：
● 花蓮縣地區最大震度4級
4級：玉里、富里
3級：紅葉
2級：光復
1級：磯崎、西林、水璉、銅門、花蓮市、太魯閣、西寶、鹽寮、和平
● 臺東縣地區最大震度3級
3級：長濱、海端、池上、利稻
2級：成功
1級：東河、鹿野、卑南
● 南投縣地區最大震度3級
3級：玉山
2級：信義鄉、奧萬大、合歡山
1級：日月潭、竹山、名間、南投市
● 嘉義縣地區最大震度2級
2級：番路
1級：阿里山、大埔、民雄、太保市、義竹
● 高雄市地區最大震度1級
1級：桃源、六龜、旗山
● 雲林縣地區最大震度1級
1級：草嶺、古坑、斗六市、水林、土庫、麥寮
● 嘉義市地區最大震度1級
1級：嘉義市
● 臺中市地區最大震度1級
1級：梨山、梧棲
● 彰化縣地區最大震度1級
1級：員林、彰化市、二林、大城
● 臺南市地區最大震度1級
1級：新化、善化、臺南市、七股