樟樹國際實中頂尖群科攜手產業　結合AI打造服飾創新技職人才

「服創LIFE 3.0」今（9）於樟樹國際實中正式啟用!樟樹實中獲新北首創的頂尖群科計畫支持，集結流行服飾科、多媒體動畫科、資訊科跨群科之力，引入朱林興業股份有限公司、財團法人鞋類暨休閒科技研究中心、TG3D Studio、潤采數位科技有限公司等企業，產官學合力打造全國唯一服裝創意人才培育中心，同時服裝設計導入AI科技，開啟技職教育新的里程碑。
教育局長張明文現場體驗電腦刺繡，手作文青小物，並使用高科技數位人體掃描機，紀錄人體各部位的尺寸，再藉由智慧雲端系統，建立客製化量身資料。張局長向引領體驗的學生表示，期待學生精進技術，善用科技及人工智慧，成為兼具美感與科技素養的跨領域人才。
會場上展示吸睛的光纖鞋、光雕服裝秀，以科技與藝術結合之美，顛覆在場觀眾對於傳統服飾的印象。流行服飾科學生歷經1年時間，與產業合作「光纖服飾」設計及製作，以光纖材質製作鞋款，鞋面設計含新北市市花圖騰，新潮獨特、適合城市夜跑、可客製化，還可踩出每一步絢麗的光彩。光纖布料還延伸設計為夜間穿著的休閒服飾，展場充滿時尚及動感氣氛。
樟樹國際實中多媒體動畫科、流行服飾科學生攜手推出「光雕服飾」創作，運用電腦光雕技術，將學生動畫故事系列作品，投射於服飾作品上，隨光影而呈現千變萬化的設計風格，啟發時尚設計品味。學生跨科合作，不斷的實驗、持續溝通協調，以跨領域實作力解決問題，產出時尚新作品。
流行服飾科學生陳玟筑表示，我們選用市面少見的光纖布料來進行服裝創作，製作時因為光纖的特殊性，所以裁剪時必須很專注，否則一不小心，光纖就無法導光了。我們實際見證，一場設計及科技的對話，即將在未來中顯現。
樟樹國際實中校長陳浩然表示，「服創LIFE 3.0」人才培育基地，將創建服創產業客製化的風潮，藉由智慧物聯網系統與環境建置，連結世界產業鏈，成為家政群科的示範基地。
教育局長張明文表示，樟樹國際實中在流行服飾、多媒體動畫、資訊科技的教學成果深受肯定，再透過頂尖群科計畫支持近千萬元，將持續強化技職產學的實務鏈結。新北技職教育是全國領頭羊，2023至2026年未來4年，將以8億元翻倍的經費來投資技職教育，落實學以致用，提升學生就業競爭力，培養具國際移動、創新專業的世界技職人才。
照片來源：新北市教育局提供