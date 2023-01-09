樟樹國際實中頂尖群科攜手產業　結合AI打造服飾創新技職人才

「服創LIFE 3.0」今（9）於樟樹國際實中正式啟用!樟樹實中獲新北首創的 頂尖群科計畫支持，集結流行服飾科、多媒體動畫科、 資訊科跨群科之力，引入朱林興業股份有限公司、財團法人鞋類暨休 閒科技研究中心、TG3D Studio、潤采數位科技有限公司等企業， 產官學合力打造全國唯一服裝創意人才培育中心，同時服裝設計導入 AI科技，開啟技職教育新的里程碑。

教育局長張明文現場體驗電腦刺繡，手作文青小物， 並使用高科技數位人體掃描機，紀錄人體各部位的尺寸， 再藉由智慧雲端系統，建立客製化量身資料。張局長向引領體驗的學 生表示，期待學生精進技術，善用科技及人工智慧， 成為兼具美感與科技素養的跨領域人才。

會場上展示吸睛的光纖鞋、光雕服裝秀，以科技與藝術結合之美， 顛覆在場觀眾對於傳統服飾的印象。流行服飾科學生歷經1年時間， 與產業合作「光纖服飾」設計及製作，以光纖材質製作鞋款， 鞋面設計含新北市市花圖騰，新潮獨特、適合城市夜跑、可客製化， 還可踩出每一步絢麗的光彩。 光纖布料還延伸設計為夜間穿著的休閒服飾， 展場充滿時尚及動感氣氛。

樟樹國際實中多媒體動畫科、流行服飾科學生攜手推出「光雕服飾」 創作，運用電腦光雕技術，將學生動畫故事系列作品， 投射於服飾作品上，隨光影而呈現千變萬化的設計風格， 啟發時尚設計品味。學生跨科合作，不斷的實驗、持續溝通協調， 以跨領域實作力解決問題，產出時尚新作品。

流行服飾科學生陳玟筑表示， 我們選用市面少見的光纖布料來進行服裝創作， 製作時因為光纖的特殊性，所以裁剪時必須很專注，否則一不小心， 光纖就無法導光了。我們實際見證，一場設計及科技的對話， 即將在未來中顯現。

樟樹國際實中校長陳浩然表示，「服創LIFE 3.0」人才培育基地，將創建服創產業客製化的風潮， 藉由智慧物聯網系統與環境建置，連結世界產業鏈， 成為家政群科的示範基地。

教育局長張明文表示，樟樹國際實中在流行服飾、多媒體動畫、 資訊科技的教學成果深受肯定，再透過頂尖群科計畫支持近千萬元， 將持續強化技職產學的實務鏈結。新北技職教育是全國領頭羊，2023至2026年未來4年，將以8億元翻倍的經費來投資技職教育， 落實學以致用，提升學生就業競爭力，培養具國際移動、 創新專業的世界技職人才。

照片來源：新北市教育局提供