「臺灣ESG低碳50指數」表彰ESG及財務表現達標、營收具低碳特性之權值股績效表現

臺灣指數公司新編「臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數」(簡稱「臺灣ESG低碳50指數」)，自2023年1月9日起委請臺灣證券交易所每5秒計算及傳輸發布一次盤中即時指數。「臺灣ESG低碳50指數」已授權群益投信發行ETF，已獲金管會核准募集，可望成為台股ETF首檔訴求永續發展及低碳投資的ESG基金，期能提升上市公司對碳排管控、數據揭露的積極度，及投資人重視碳排放量與企業財務表現的連結度。

「臺灣ESG低碳50指數」以上市普通股為指數母體，經流動性檢驗後，運用國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心蒐集自永續報告書所揭露之碳排放資料，衡量企業碳排放量對企業營收的影響，再結合以永續報告書、年報、政府資訊等公開資料建構之「台灣永續評鑑」，篩選符合財務指標及ESG指標的企業，剔除涉及賭博、煙草、情色或爭議性武器之公司，與碳密度指標前20%高的公司後，依市值規模選取排名前 50 名之股票，運用自由流通市值加權計算，設有個別成分股權重上限，以表彰ESG表現達標、營收具低碳特性，兼顧股東權益報酬率之大型權值股績效表現。

臺灣指數公司利用歷史資料模擬指數編製規則進行指數回溯，「臺灣ESG低碳50指數」累積報酬率為79.42%、夏普比率為71.94%，表現均優於加權指數（60.15%、64.76%）及臺灣全市場指數（64.20%、65.74%）。指數每年於3月、6月、9月及12月進行成分股定期審核，檔數固定為50檔。依最近審核結果，指數權重前十大成分股依股票代碼排序為聯電、台達電、鴻海、台積電、瑞昱、中華電、聯發科、聯詠、日月光投控及力積電。

為因應全球氣候危機的規模和急迫性，世界各國陸續宣布2050 淨零碳排目標。我國政府亦積極推動淨零碳排政策，國發會已陸續公布我國「2050淨零排放政策路徑藍圖」、「淨零轉型12項關鍵戰略行動與計畫」，設定我國2030年減碳目標，金管會也啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，與證交所及櫃買中心共同引導企業逐步落實溫室氣體盤查及查證，加快轉型淨零排放，強化氣候韌性。在此趨勢下，投資人也應重視碳排放風險對企業財務面的衝擊，「臺灣ESG低碳50指數」挑選台股市值規模前50大財務品質、ESG表現較優且營收具低碳特性之上市股票，期透過群益投信發行之ETF，提供投資人參與低碳永續、長期投資的便利管道。