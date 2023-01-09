連續七年送暖創世基金會　富邦集團捐助1250萬元

告別動盪的虎年，迎向嶄新的兔年，富邦集團宣布，捐助1,250 萬元響應「植物人常年服務暨寒士吃飽30」活動， 這也是富邦連續第七年捐助創世基金會，其中500萬元將認捐「 植愛年禮」；另外的750萬元作為植物人常年服務經費。 過去一年台灣走過嚴峻疫情，逐漸回歸常態， 但弱勢族群的需求不能等，植物人服務365天不能間斷， 富邦希望以滿滿的正向力量傳遞愛與關懷，成就所有可能！

創世基金會致力於服務植物人家庭、寒士街友、清寒單親、 獨居長輩等對象，每年舉辦「植物人常年服務暨寒士吃飽30」 募款活動；受到疫情影響，近年則改以贈送年禮取代尾牙。今(9) 日創世展開「植愛年禮」送禮到家活動，首日即由前副總統陳建仁與 富邦慈善基金會董事崔天麟化身送禮大使， 將植愛年禮及祝福紅包分送至植物人家庭中， 並貼上吉祥喜氣的春聯。

疫情以來民眾正常生活受到嚴重影響，弱勢族群更是首當其衝， 富邦集團積極防疫的同時仍不忘投入公益，至2022年12月， 整個集團針對防疫相關捐助金額逾4.9億元。 去年台灣挺過疫情大爆發，目前已慢慢回歸常態生活， 但弱勢族群在疫情、通膨的雙重夾擊下仍倍感艱辛， 創世基金會全台旗下17所植物人安養院募款更是不易。 在兔年即將到來的時刻，富邦集團秉持企業社會責任， 發揮人飢己飢的精神，連續七年捐助創世基金會「 植物人常年服務暨寒士吃飽30」活動，2023年總計捐助1, 250萬元，希望幫助寒士及植物人等弱勢家庭過個好年， 更期盼透過企業的力量，拋磚引玉， 呼籲社會大眾共同關懷弱勢族群。

富邦集團深耕台灣超過一甲子，秉持「取之於社會，用之於社會」 的理念，長期以來透過旗下7個基金會，打造全人公益關懷的平台。 其中，富邦慈善基金會是富邦集團成立的第一個公益事業單位， 秉持「整合各項資源，發展慈善公益平台，持續扶助社會弱勢」 的精神，持續整合相關資源，發揮公益平台的力量， 將愛心傳送到社會需要的角落，以正向的力量成就社會共好。

照片來源：富邦金控提供

照片來源：富邦金控提供