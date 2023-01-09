Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 工商訊息

連續七年送暖創世基金會　富邦集團捐助1250萬元

認捐500萬元「植愛年禮」及750萬元植物人常年服務，以正向的力量，傳遞愛與關懷成就所有可能

By 台灣英文新聞
2023/01/09 17:09
照片來源：富邦金控提供

照片來源：富邦金控提供

告別動盪的虎年，迎向嶄新的兔年，富邦集團宣布，捐助1,250萬元響應「植物人常年服務暨寒士吃飽30」活動，這也是富邦連續第七年捐助創世基金會，其中500萬元將認捐「植愛年禮」；另外的750萬元作為植物人常年服務經費。過去一年台灣走過嚴峻疫情，逐漸回歸常態，但弱勢族群的需求不能等，植物人服務365天不能間斷，富邦希望以滿滿的正向力量傳遞愛與關懷，成就所有可能！

創世基金會致力於服務植物人家庭、寒士街友、清寒單親、獨居長輩等對象，每年舉辦「植物人常年服務暨寒士吃飽30」募款活動；受到疫情影響，近年則改以贈送年禮取代尾牙。今(9)日創世展開「植愛年禮」送禮到家活動，首日即由前副總統陳建仁與富邦慈善基金會董事崔天麟化身送禮大使，將植愛年禮及祝福紅包分送至植物人家庭中，並貼上吉祥喜氣的春聯。

疫情以來民眾正常生活受到嚴重影響，弱勢族群更是首當其衝，富邦集團積極防疫的同時仍不忘投入公益，至2022年12月，整個集團針對防疫相關捐助金額逾4.9億元。去年台灣挺過疫情大爆發，目前已慢慢回歸常態生活，但弱勢族群在疫情、通膨的雙重夾擊下仍倍感艱辛，創世基金會全台旗下17所植物人安養院募款更是不易。在兔年即將到來的時刻，富邦集團秉持企業社會責任，發揮人飢己飢的精神，連續七年捐助創世基金會「植物人常年服務暨寒士吃飽30」活動，2023年總計捐助1,250萬元，希望幫助寒士及植物人等弱勢家庭過個好年，更期盼透過企業的力量，拋磚引玉，呼籲社會大眾共同關懷弱勢族群。

富邦集團深耕台灣超過一甲子，秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，長期以來透過旗下7個基金會，打造全人公益關懷的平台。其中，富邦慈善基金會是富邦集團成立的第一個公益事業單位，秉持「整合各項資源，發展慈善公益平台，持續扶助社會弱勢」的精神，持續整合相關資源，發揮公益平台的力量，將愛心傳送到社會需要的角落，以正向的力量成就社會共好。

連續七年送暖創世基金會　富邦集團捐助1250萬元

照片來源：富邦金控提供

連續七年送暖創世基金會　富邦集團捐助1250萬元

照片來源：富邦金控提供

更新時間 : 2023-01-09 20:01 GMT+08:00

最受歡迎

【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
【還稅於民】6000元線上申請２月底就入賬！ 加發1年弱勢生活補助60萬人受惠
【更新】桃園抽水站管線破裂33萬戶停水•修復不及延後復水　台水：災損10萬內春節前賠償
【更新】桃園抽水站管線破裂33萬戶停水•修復不及延後復水　台水：災損10萬內春節前賠償
【1月8日投票】台北市中山松山區立委補選　選民人數共26.7萬
【1月8日投票】台北市中山松山區立委補選　選民人數共26.7萬
開票結果【北市第3選區立委補選】 國民黨王鴻薇: 勝選是壓力的開始　吳怡農籲選民勿氣餒
開票結果【北市第3選區立委補選】 國民黨王鴻薇: 勝選是壓力的開始　吳怡農籲選民勿氣餒
2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明
2023年運勢看過來！生肖牛兔龍雞狗犯太歲　點一盞燈 多一份光明
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
【假平台真詐騙】這些虛擬貨幣投資平台網站攏係假！台灣投資者災情不斷
魔王級XBB.1.5襲美！防入侵台灣　1/4起新北市開放次世代雙價疫苗預約
魔王級XBB.1.5襲美！防入侵台灣　1/4起新北市開放次世代雙價疫苗預約
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房直逼5億好驚人　神聖突猑、兇猛阿庫拉鯊魚一秒重返潘朵拉
【爆雷Q&A】《阿凡達2》台灣票房直逼5億好驚人　神聖突猑、兇猛阿庫拉鯊魚一秒重返潘朵拉
〈投資理財〉全球鋼市可望復甦 台灣不鏽鋼及鋼鐵類股新春迎喜訊
〈投資理財〉全球鋼市可望復甦 台灣不鏽鋼及鋼鐵類股新春迎喜訊
7/1日起台灣旅宿業將不主動提供一次性備品 往後須自備或花錢購買
7/1日起台灣旅宿業將不主動提供一次性備品 往後須自備或花錢購買