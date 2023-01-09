關懷街友和身障朋友！新北市社會局長慰問觀照園及林口社宅小作所

春節將屆，新北市社會局長張錦麗於9日上午， 代表侯友宜市長，專程前往位於林口的街友中途之家觀照園， 和林口社宅小作所及日照中心關懷慰問， 除致贈年節加菜金給社福機構外，也致贈蘋果給住民和學員， 並一一關懷街友住宿環境，以及和身障學員一起手作牙籤包裝等。

位於林口山區原軍方雷達站的觀照園， 是新北市3個街友中途之家其中一個，提供街友職業培訓、 重建及愛心廠商媒合工作之用， 委由社團法人新北市善悅關懷協會辦理。

觀照園主任黃梅英帶領張錦麗等人參觀街友住宿環境，她表示， 原來宿舍屋頂年久失修，有漏水現象，非常感謝市府撥款修繕， 加鋪設防水層，現在已安全無虞。 至於宿舍內則由街友自己動手粉刷，加上和成公司提供衛浴設備， 整個宿舍布置有如民宿。

張錦麗除致贈每位街友一顆大蘋果外，並關懷他們在觀照園的生活， 鼓勵他們習得一技之長，如專業清潔打蠟、綠手指園藝整理、 雷達胖烘焙等，便能轉到愛心廠商工作，早日重返社會。

隨後張錦麗一行轉往林口社宅小作所及日照中心慰問， 兩處身障服務均委由育成基金會辦理。基金會執行長賴光蘭表示， 透過專業教保員及社工的帶領，提供身心障礙學員生活自立、 休閒運動、社區融合等；日照中心有體適能老師帶領運動， 小作所學員則可以從事簡單包裝代工技藝培訓。

學員哲豪為了迎接來賓，勤練卡林巴琴，只見他用雙手指輕輕撥弄， 便奏出過新年音樂，引起眾人的掌聲鼓勵。 張錦麗表示，感謝所有工作同仁平時的付出與關懷， 讓機構裏無論街友或身心障礙朋友都能獲得妥善的照顧。 尤其身障朋友在社區裡整合式的照顧服務， 未來會多利用社會住宅公益回饋空間設立，以減輕家庭照顧的負擔。

張錦麗說，春節將屆，侯友宜市長為關懷大家， 交代社會局致贈春節加菜金至全市52家社福機構， 並祝福大家兔年「兔吉利來」。