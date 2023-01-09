新年一起愛地球！ 淨毒五郎推出無包裝裸購方案

迎接 2023 年，您想許什麼願望呢？不如讓我們來許願成為「不塑之客」，為環境減少垃圾排碳的約定吧！台灣環保清潔劑品牌「淨毒五郎 Chef Clean 」於去年榮獲「 B 型企業」認證後，進一步推出「 R-Clean 潔淨循環計畫」，透過桶裝販售並回收循環配送、使用再生塑料瓶等永續方案，讓企業與消費者可以擁有更友善世界的選擇，也能享有團購35~44%優惠，同時做到地球與荷包皆環保！

裸包裝團購減少碳排放 個人/企業需求一次到位

淨毒五郎自 2015 年成立起，秉持品牌核心價值「重複使用是永續的力量」，持續創造生態與人類共好的清潔解方。今年，淨毒五郎透過推動「無包裝裸購方案」，以10KG桶裝販售，並回收、循環使用的方式展開。

目前淨毒五郎從五大清潔用品開始，包含碗盤清潔劑、消臭洗衣精、蘋果清潔劑、衣物手洗精與胺基酸洗手慕絲，皆可以 10KG 桶裝出貨，使用過的桶子也會派件回收、清洗消毒並重複使用，以蔬果清潔劑 400mL 為例，這樣一次的循環可省下93% 左右的塑膠量，換算成水資源，高達是一個人4個月的用水量！

不僅如此，針對個人、企業與潔淨公益等三種不同需求提出方案，如果是小家庭或個人使用，可以揪鄰居親友做環保，一桶就能訂購！企業公司想發揮共好循環的影響力，也可以發起員工團購、員工福利，或是將公司內部的清潔用品以永續循環的方式進行採購。

桶裝潔淨公益方案 揪企業加入CSR行列

淨毒五郎創辦人鄭伊伶表示，希望能號召更多各大企業與協會參與，加入 R-Clean 潔淨循環生活圈、成為「永續企業」的一員。除了個人、企業的無包裝採購方案外，更推出認領制的潔淨公益方案，幫助社福單位清潔劑使用無憂，協助弱勢群眾也做企業社會公益，預計於今年推出公益募資計畫，擴大友善影響力。淨毒五郎不僅申請取得環保署網購減塑標章、落實執行；同時也提供並協助企業年度省下的碳足跡數據，共創對世界的正面價值！民眾也可以從生活上減少不必要的浪費與支持綠色電商，來表達對地球的愛心，一起過個「低碳新年」吧！

想了解更多R-Clean計畫，請參閱官網。：