台北老爺新年新氣象 新菜澎湃登場 遍嘗春季療癒好味

在冬末春初的2023開始之際，養身與養心宜並進，台北老爺酒店各餐廳變化出別出心裁的特色美食，增添愉悅溫馨的滿足感，喜迎美好嶄新的一年。豐富佳餚包含Le Café咖啡廳經典暖心鍋物為主題的自助饗宴、中山日本料理廳推出挑戰老饕味蕾的單人龍蝦套餐，還有明宮粵菜廳的極饗海陸薈萃佳餚，點綴每個值得慶祝的精采時光，即日起至3月31日全新上菜，開啟一段滿載幸福的饗宴。

Le Café 咖啡廳【暖心鍋物】經典湯韻身心靈大滿足

天冷就是要吃鍋，不僅能暖心暖胃，也只需要幾個簡單步驟就能帶出食材最真實的美味，無疑是冬季首選。 Le Café 咖啡廳特別準備了能一次攝取均衡營養的鍋物饗宴，分別推出「麻辣水煮魚」和「羊肉蔬菜」兩款特色鍋物，以獨特口感和濃厚味覺打造滿滿幸福感。

「麻辣水煮魚」是以牛骨、雞骨和蔬菜料燉煮約6小時作為基底，再放入與四川醬料拌炒的鯛魚、鱸魚或龍膽魚頭，在渾厚的湯頭中匯集麻、辣、鮮、香於一身。集結羊肉、蔬菜、洋蔥和中藥材，花費2.5小時熬製的「羊肉蔬菜鍋」，溫潤甘甜、香氣十足，不僅吃到羊肉本質最純粹的滋味，放進任何火鍋配料，也都能令人胃口大開。

餐檯上備有羊肉片、菇類、茼蒿等豐富食材，口味十足、滿足度破表！另外還有各式琳瑯滿目的中西式自助美饌，也別忘了留點空間給精緻又多樣的甜點，吃出五星級飯店該有的質感與細膩度。不論是攜家帶眷還是呼朋引伴，都能大飽口福，讓聚餐更歡樂、選擇更多元。

此外，為慶祝台北老爺39周年，即日起至3月31日期間下午茶亦推出特惠活動，平日周一至週五雙人同行1,488元，週六、日及國定假日雙人同行1,688元，相當於享有87折優惠，最適合相約閨密好友享受一場午後食光。

明宮粵菜廳【海陸珍味】舌尖上的美味邂逅

明宮粵餐廳海陸齊發、新菜上桌，巧妙運用海陸食材並以適當火候、調味完美詮釋的粵式口感，打造多道既能提振食慾又獨特的佳餚，像是「豆撈醬燒無骨牛」、「香蘋糖醋龍膽球」、「松露滑蛋雪花牛」、「菜膽花膠燉雞盅」、「鮮干貝鳳眼餃」等豐美菜色，一舉躍升出不同新滋味。

有著濃郁好滋味又極為下飯的「豆撈醬燒無骨牛」，香辣適中的醬料與軟嫩又有嚼勁肉塊，揉合出多層次口感襯托搭配，更帶出肉汁的鮮甜與美味，大口享受美味佳餚當前，也能品嘗精緻食感的細膩。

「香蘋糖醋龍膽球」肉質細嫩的魚肉儘管裹上醬汁，卻完全不影響本身的鮮甜，特別是搭配入菜的蘋果一併享用，味覺視覺都升級；「松露滑蛋雪花牛」蛋汁吸附了滿滿的松露香，與牛肉完美契合，清香奢美的餘韻值得再三回味；「菜膽花膠燉雞盅」富

含多種骨膠原及蛋白質，所有配料的精華都熬進湯中且清爽鮮美，滋補養生首選。還有「鮮干貝鳳眼餃」，包覆豐滿餡料鮮甜開胃，形色味皆誘人，相信都可帶給大家驚喜不斷的體驗！每道料理220元~880元不等。

中山日本料理廳【海の狂饗】龍蝦盛宴極鮮上桌

中山日本料理廳特別用海洋的豪華美味來揭開序幕，推出【海の狂饗】龍蝦套餐，每位3,580元，套餐內含五種季節生魚片、牛肉燉豆腐、龍蝦野菜天婦羅、龍蝦海膽燒、精選握壽司3貫、龍蝦丸子清湯及水果甜點，以不同風貌化為盤中美饌，無論視覺或味覺都是一場極致享受。

整個套餐中的主角「龍蝦海膽燒」為鮮上加鮮的經典之作，主廚特選重量達500~600公克的龍蝦，洗淨後將其對半切，使用生烤方式至7、8分熟，保有食材原汁原味。緊接著，為使客人感受更濃郁的口感，將源自日本的北海道肥美海膽，搗成泥狀後先鋪於龍蝦肉上，口感綿軟鮮甜，最後還會以整片海膽進行點綴，展現日本料理的精髓。



套餐的最後「龍蝦丸子清湯」，在溫暖的湯頭中，吃出飽滿口感並帶著濃郁海鮮味，尤其龍蝦丸的肌理細膩，簡直是味蕾的最高享受。