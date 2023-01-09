「吃到飽控」、「肉食控」看過來 台北萬豪限時推出「菲力莫屬 豪吃之夜」爐烤菲力牛排吃到飽

「肉食控」看過來！牛排吃到飽不稀奇，菲力牛排無限續點才過癮。台北萬豪酒店一樓Lobby Lounge自2023年1月9日至3月3日止，於每週一至週五晚間餐期限期推出「菲力莫屬 豪吃之夜」爐烤菲力牛排吃到飽，每人1,399元+10%，主打軟嫩可口的8盎司爐烤菲力牛排主菜無限量供應，搭配套餐含餐前手工麵包、鮮蝦萵苣沙拉、焗烤起司洋蔥湯與飲品等。揪上三五好友，下班後輕鬆大口吃肉，享受大口滿足的肉食饗宴。詳情請洽台北萬豪酒店Lobby Lounge(02)2175-7955。

台北萬豪酒店Lobby Lounge首次推出爐烤菲力牛排吃到飽，特別選用部位稀少、一隻牛只能取出兩塊的牛腰內肉，又稱「菲力」，不但是全牛口感最嫩的部位，脂肪含量也較低、肉質細緻鮮嫩，特別適合愛啖肉又想維持身材的「肉食控」們。主廚採三段式烹調、使肉質更加多汁軟嫩，鎖住肉汁精華，牛排原塊先以50°C低溫烘烤，再入鍋澆淋奶油香煎，最後高溫爐烤而成，突顯牛肉本身鮮美滋味與軟嫩口感。享用時可隨個人喜好，沾上以牛大骨、牛碎肉、紅酒及時蔬熬煮的香濃紅酒醬，或是以辣醬和辛香料為基底，酸甜開胃的特製阿根廷青醬。搭配主廚特製奶油洋芋泥及季節時蔬，十足過癮。除了牛排吃到飽之外，還提供一次餐前手工麵包、鮮蝦燻肉山形萵苣沙拉、焗烤起司洋蔥湯、咖啡或茶乙杯。全套美食吃起來相當飽足。

「菲力莫屬 豪吃之夜」爐烤菲力牛排吃到飽活動，每日接待組數有限，需提前訂位。僅主菜菲力牛排可無限量供應與續點，其餘套餐品項僅供應乙次。活動期間自2023年1月9日至3月3日之每週一至週五，下午五時至晚間八時限時供應，補班日2月4日、2月18日亦適用，不適用特殊節日包含1月20日至1月24日、2月14日、2月25至2月28日。同桌賓客需點選相同方案。特殊優惠活動，不適用於累積萬豪旅享家點數，亦不得與其他優惠或折扣併用。

