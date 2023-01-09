2023最療癒室友！台北新板希爾頓推出「浪漫香遇 住房專案」

告別2022，我們踏著新年的聲聲祝福迎接2023年，新的一年也代表著全新的開始，台北新板希爾頓酒店特別與瑞士精品家電品牌「Stadler Form」與植物芳療知名品牌「約翰森林JOHNRAY」獨家聯名合作，於01月11日起至02月28日推出限量50間【浪漫香遇 住房專案】，雙人同行最低只要$5,999元，即可帶回總價值$4,660元香氛限定組「Lucy無線燭光水氧機」及「約翰森林JOHNRAY複方精華15ml」各乙組，專案再贈Market Flavor悅．市集自助早餐兩客 (價值：$1,650元)，讓2023全新的「旅伴」成為旅程中最療癒的室友，隨時感受暖心的香氣氛圍，陪伴每位旅人度過愜意美好的假期。

讓旅行充滿質感香氣．專案贈「Lucy無線燭光水氧機」及「約翰森林JOHNRAY複方精華」

1998年創立的瑞士精品家電品牌Stadler Form，絕美外型的產品屢獲德國紅點設計大奬肯定，年度熱銷「Lucy無線燭光水氧機」(價值：$2,980元) 擁有高顏質的外表，內心像是一位兼具美麗、藝術氣質的女孩，除了能安靜陪伴，更往旅人心中的優雅生活靠近一步。Lucy無線燭光水氧機大小如同保溫瓶，獨特的超音波震盪300萬次讓空氣中釋放負離子水霧，三段式療癒琥珀色暖光、7小時連續芳香，讓旅人在下榻台北新板希爾頓酒店宛如置身於森林般的寧靜、身心徹底沈浸在慵懶的時光裡。

旅行更需要營造舒適熟悉的宜人氣味，更貼心加贈植物芳療知名品牌「約翰森林JOHNRAY複方精華15ml」(價值：$1,680元)，用每一滴柔和的複方精華加入在「Lucy無線燭光水氧機」，空氣中所散發的芳香能量找回內心的平靜，為每位旅人在忙碌生活中充電，盡情享受ME TIME美好的專屬時刻。台北新板希爾頓酒店更為【浪漫香遇 住房專案】特別嚴選兩款經典香氛氣味「瑜珈大師」的檀香寧靜特質，揉合岩蘭草帶有大地的氣息， 讓身心進行一場氣味放鬆之旅。另外一款香氛氣味以電影命名的「花神咖啡館」，揉捻大銀幕中的場景與⼈物為靈感，純淨的橙花與玫瑰香氣，交織而成有如繁花盛開的午後，就像是希爾頓客房的床柔軟環抱，成為最溫暖的依靠，也為旅程注入美好的香氛體驗，留下充滿儀式感的回憶！

城市味蕾體驗．專案再享「Market Flavor悅市集自助早餐兩客」！

一日之計在於晨，就從豐盛澎派的「Market Flavor悅．市集自助早餐」開啟美好一天！廚藝團隊網羅多元無國界料理，以健康天然、豐盛多元為主軸，並推出多款台灣地道風味外，還有蜜汁丁香火腿、起司拼盤、主廚手工可頌、蜂巢蜜等經典西式風味滿足旅人們的味蕾。【浪漫香遇住房專案】更加贈Market Flavor悅．市集自助早餐兩客(價值：$1,650元)，讓旅人元氣滿滿迎向美好的一天！