ESG永續發展新指標！台灣企業大老團現身力挺藝文 文化部估2024年達80億資金

(台灣英文新聞/劉怡均 台北採訪報導)文化部今（9）日宣布，台灣上市櫃企業2023治理評鑑，將新增一大指標：支持藝文產業即可得分。

由文化部提案，幾經金融監督管理委員會、台灣證券交易所協調後，今年（2023）起，台灣上市櫃公司贊助或投資藝文及影視產業，並於企業永續發展報告書揭露相關內容，可於公司治理評鑑中得分。

今日宣告記者會上，文化部長李永得、國家表演藝術中心（國表藝）董事長高志尚、智榮基金會董事長施振榮等企業大老皆出席，並分享過去及下一步支持藝文項目計劃，消息一出振奮人心，彷彿活水注進藝術文化圈，雖然已有許多企業家多年來默默掏腰包支持，但現有政府鼓勵勢必能吸引更多人加入，各界樂見資源被妥善運用能造福社會，然而，也有企業擔憂激勵措施不夠而後繼無力，未來是否會祭出更多優待，如調整稅收等，也讓各界關注。

李永得表示，企業界或金管會一直跟文化是兩條平行線，此次互相了解並經過多次溝通後產生共識，將「企業促進文化發展」明確納入台灣永續發展實踐範疇，未來企業在做年度ESG報告，文化投資或贊助都可以在評鑑裡加分，是歷史上的第一步。

文化部新聞稿指出，2019年與金管會協調並獲回復「促進文化發展」納入當時《上市上櫃公司企業社會責任實務守則》的「維護社會公益」實踐範疇，是鼓勵上市櫃企業支持文化藝術事業發展的第一步。此次修正則在2023公司治理評鑑的永續發展構面，新增1項「公司是否投入資源支持國內文化發展，並將支持方式與成果揭露於公司網站、年報或永續報告書」的指標。

李永得估計未來效應，參考去年企業投入藝文達20億資金，今年保守估計將達30億，明年估計到80億；此外，文化創意獎勵辦法已送到行政院，修改增加企業界及個人投資或贊助藝文獎勵。

國表藝董事長高志尚此次扮演藝文及企業界間的重要橋樑，他說，幾個月前跟部長見面時，還有1,000多家企業的ESG報告還沒寫，發現這是個機會！雖然內容改變是一小步，對藝文界是一大步，他喊話企業人，「我們白天用的都是左腦，有國外醫生建議晚上後要用右腦才會健康，讓右腦動起來則跟各種跟人文素養藝術相關的。」

同時身為義美董座的高志尚透露，旗下的幾個基金會長期都有在支持藝文產業，主要以培養音樂人才為主，參與國家交響樂團年輕指揮培養，或是請國外成功音樂家回台開設大師班，包含黃俊文到北藝大教課等，如果要到國外留學成本很高，現在因為疫情，演出機會較少，所以音樂家願意回來；至於未來是否會擴展至音樂以外的領域，高志尚說，藝術範圍很大，看到有困難再去解決，先觀察接下來的發展。

「台灣科技教父」 宏碁創辦人施振榮，同時也砸千萬在台北101投資數位藝術場域「双融域」，他一上台就先分享，正在該地展出的「達文西光影展」由於反應太熱烈，展期已延長至2月28日；至於企業該如何力挺藝文？他將瞄準消費端，從企業福委會下手，「企業員工上有長輩下有小，思考從他們開始藝文消費，和部長商量發藝文禮券，預計瞄準福委會從員工落實建立規模。」

直擊達文西光影展現場。（影片/Taiwan News, Lyla Liu）

和碩聯合科技（股）公司董事長童子賢說，文化跟農業不只是數字上討論的議題，是一種價值跟生活方式的選擇，他提及，敦南誠品熄燈時，許多人笑說過去30年青春回憶跟著消失，很多人回憶起當初開幕，陳昇帶頭在路邊開演唱會很嗨，這就是一種人們熱愛的生活方式，而信義誠品在努力爭取未果後也會於2023年底跟著熄燈，語氣難掩不捨。

童子賢認為，台灣社會很有活力，文化只欠缺整合力量，不缺愛心跟熱愛藝文的藝文前輩，但要如何導引這些力量才是重點？美國有Hollywood，印度有Bollywood，奈及利亞有Nollywood，且非洲的18億人口讓Nollywood年產值高達60億美元，為何印度跟奈及利亞不甘於只看《美國隊長》？因為各民族需要屬於表達自己情感跟價值觀的方式。

童子賢強調，台灣投入硬體的資金相對高，生態結構不對所以投入內容產業不多，處理資源方式不夠健全，「自己的故事自己講，當然要跟國際接軌，但我們也要講出自己心裡的話，有天不再是台灣半導體可以輸出，要回到當年包青天輸出全亞洲的盛況。」