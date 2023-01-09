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中國入境陽性近7成為BA.5　台灣本土BA2.75、BF.7占比逐漸上升

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/09 16:07
指揮中心公布最新病毒定序結果，本土與境外移入均以BA.5為主流，中國旅客方面則是BA.5占68％，BF.7占32%。（圖/pixabay）...

指揮中心公布最新病毒定序結果，本土與境外移入均以BA.5為主流，中國旅客方面則是BA.5占68％，BF.7占32%。（圖/pixabay）...

（台灣英文新聞／朱明珠　台北報導）中央流行疫情指揮中心今(9)日公布最新病毒定序結果，本土與境外移入均以BA.5為主流，而來自中國旅客方面共計完成59例定序，BA.5占68％，BF.7占32%，所幸暫無發現其他新興變異株。

指揮中心表示，公布國內新增134例Omicron亞型變異株確定病例，分別為47例本土個案( 26例BA.5、13例BA.2.75、4例BF.7、3例BA.2及1例BQ.1)及87例境外移入( 51例BA.5、10例BA.2.75、21例BF.7、4例BQ.1及1例XBB)。

截至目前國內累計檢出之Omicron亞型變異株境外移入確定病例：XBB為28例、BF.7為43例、BQ.1為35例、BA.5為1,376例、BA.4為104例、BA.2.75為135例、BA.2為1,030例。

另累計本土確定病例XBB為3例、BF.7為9例、BQ.1為15例、BA.5為1,553例、BA.4為5例、BA.2.75為36例、BA.2為2,537例。

指揮中心指出，新增26例BA.5本土個案，占上週所有已定序之47例約55%，為13名男性、13名女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，分布為北部15例、中部5例、南部4例、東部2例，確診日介於去(2022)年12月8日至12月29日。

雖然本土主流病毒株仍是BA.5，但BA2.75、BF.7較上一周增幅較大，分別從上周19%增加至28%和5%增至9%，至於哪一個將取代BA.5成為下一個主流病毒株，仍有待後續觀察。另外，原本占比從3%快速竄升至14%的BQ.1，只剩下2%。

指揮中心表示，針對國內境外移入之87例BA.5、BA.2.75、BQ.1、XBB及BF.7個案，為54例男性、33例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，入境日介於去年12月14日至今(2023)年1月3日。

其中檢出51例BA.5個案分別自中國(40例)，日本(4例)，香港及韓國(各3例)移入，另1例感染國家調查中；10例BA2.75個案分別自日本(4例)，泰國(3例)，英國(2例)，韓國(1例)移入；21例BF.7個案分別自中國(19例)，日本(2例)移入；4例BQ.1個案分別自美國、泰國、荷蘭及德國(各1例)移入；1例XBB個案自菲律賓移入。

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指揮中心說明，世界衛生組織（WHO）於今年1月4日資料指出，全球已發現超過540種Omicron次分支變異株及60種重組變異株；目前BA.5變異株佔比約為63.7%，仍為全球主流株惟佔比略降；BQ.1、BA.2.75及XBB及其子代變異株佔比持續增加，已於至少70-90個國家檢出，佔比分別約44.9%、11.8%及6.8%(含XBB.1.5)；其中近期XBB.1.5變異株已至少於29國檢出，於美國及歐洲佔比上升。

BQ.1、BA.2.75及XBB等變異株多已發展出免疫逃脫特性，具較佳增長優勢，惟是否引發新一波疫情仍取決於該地區人群免疫力、既往Omicron疫情發生時間與規模及疫苗涵蓋率等要素，現有證據顯示疾病嚴重度影響未明顯增加；另WHO專家表示XBB.1.5變異株傳播能力顯著增加，刻正密切評估其風險程度，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。

中國入境陽性近7成為BA.5　台灣本土BA2.75、BF.7占比逐漸上升
Omicron
新冠肺炎
BA.5
BA2.75
BF.7

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