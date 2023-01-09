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1/9台灣增17,318例COVID-19：16,902例本土、416例境外移入、40例死亡

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2023/01/09 14:32
1/9台灣增17,318例COVID-19：16,902例本土、416例境外移入、40例死亡

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(9)日公布國內新增17,318例COVID-19確定病例，分別為16,902例本土個案及416例境外移入；另確診個案中新增40例死亡。

指揮中心表示，今日新增之16,902例本土病例，為7,757例男性、9,124例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,299例)，臺中市(2,290例)，桃園市(1,987例)，高雄市(1,925例)，臺北市(1,753例)，臺南市(1,309例)，彰化縣(763例)，新竹縣(524例)，苗栗縣(420例)，新竹市(407例)，雲林縣(342例)，屏東縣(334例)，基隆市(284例)，南投縣(264例)，嘉義縣(251例)，宜蘭縣(242例)，花蓮縣(159例)，嘉義市(149例)，金門縣(89例)，臺東縣(65例)，澎湖縣(41例)，連江縣(5例)。

1/9台灣增17,318例COVID-19：16,902例本土、416例境外移入、40例死亡1/9台灣增17,318例COVID-19：16,902例本土、416例境外移入、40例死亡

指揮中心指出，今日新增40例本土病例死亡個案，為24例男性、16例女性，年齡介於40歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、24例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年11月5日至今(2023)年1月5日，死亡日期介於去年12月28日至今年1月6日。

指揮中心說明，今日新增416例境外移入個案中，為258例男性、158例女性，年齡介於未滿5歲至70歲以上。入境日期介於去年12月9日至今年1月8日。

指揮中心統計，截至目前國內累計9,072,505例確診，分別為43,032 例境外移入、9,029,419例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計15,582例COVID-19死亡病例，其中15,563例本土，另19例為境外移入。

1/9台灣增17,318例COVID-19：16,902例本土、416例境外移入、40例死亡
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更新時間 : 2023-01-09 20:00 GMT+08:00

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