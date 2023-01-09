涉哄抬普拿疼一盒1500元　台北市衛生局：1月底審議

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）日前有民眾前往藥局購買普拿疼，疑似遭藥師哄抬價格，1盒要價1500元。衛生局今（9）日表示，已收到藥師公會移付懲戒事件，預計1月底過完年後組成懲戒委員會審議適當處分，此案同時已移送公平交易委員會處理。

民眾日前赴北市文山區一家藥局購買普拿疼，藥師表示藥品已全被台商包走，如想購買，1盒要價1500元。中華民國藥師公會全國聯合會進一步了解錄音檔，發現確有哄抬價格，且說謊還拒絕道歉，態度惡劣、不遵守藥師倫理，藥師公會強調，將不輕放，一定懲處。

台北市法務局12月29日上午會同北市衛生局前往文山區某藥局查察，北市消保官邱家梁指出，經與衛生局人員查對相關類似普拿疼效果的藥品及調閱進貨等資料，衛生局已帶回相關資料，將整理分析後，將移送公平交易委員會續行查察，後續相關調查或處置由公平交易委員會依權責辦理。

台北市衛生局上午舉行記者會，食品藥物管理科長陳怡婷會後接受媒體聯訪表示，上週已經收到藥師公會全聯會移付懲戒事件，預計1月底、2月初過完年後組成台北市政府藥師懲戒委員會，審議相關情事並給予適當處分。

根據藥師法，懲戒方式包含警告、命接受額外一定時數繼續教育或臨床進修、限制執業範圍或停業一個月至一年、廢止執業執照或廢止藥師證書。

陳怡婷指出，衛生局日前已會同消保官到這名藥師的工作地點稽查，並沒有發現大量囤積藥物的情況，銷售紀錄上也沒有高價位銷售事件，相關資料同時送到公平交易委員會，由委員會認定是否有哄抬價格情形。