巴西版國會大廈暴亂 魯拉矢言追究3千抗議者3百被捕

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）巴西極右派前總統波索納洛上千支持者不服新任政府，於當地時間8日闖進最高法院、國會大廈和總統府大肆破壞，與安全部隊發生衝突，後於晚間被驅逐回街頭。左派總統魯拉矢言將嚴懲不貸，美國總統拜登等國際領袖譴責抗議者暴行。

巴西極右派前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）在去（2022）年10月的總統大選第2輪投票中，以不足2%的落差敗給現任左派總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva），然而波索納洛從未承認過魯拉的勝利，甚至早在大選一年多前便開始宣稱巴西的電子投票系統有舞弊行徑，在選舉失利後更於11月以電子投票系統有漏洞、相關選票無效為由，向高等法院遞狀，反遭法院斥為「惡意訴訟」，罰款1.3億元新台幣。

自選舉結果揭曉當日，便有波索納洛的支持者聚集抗議，幾個月來不斷延燒，包括卡車司機封鎖全國各地道路、支持者要求武裝部隊插手干預等，今（2023）年元旦魯拉就職前，已陸續發生多起激進民眾被捕事件，外界亦傳出擔憂美國國會大廈暴動事件重演的聲音，不料魯拉上任甫一週，擔憂成為現實。

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綜合路透社、華盛頓郵報、法新社報導，波索納洛的支持者於當地時間1月8日，闖入最高法院、國會大廈和總統府。空拍畫面顯示，大批抗議人士多身穿巴西足球球衣，聚集政府大樓外；更多畫面紀錄暴動者砸毀建築物玻璃窗入內部大肆破壞，毀損物品、文件，在建物內噴灑水柱等行徑。

總統通訊秘書Paulo Pimenta 在推特上分享自己辦公室被闖入後，電視等物品被砸得稀爛的影像，活脫脫前美國總統川普落選後，支持者於2021年1月6日衝入國會大廈的事件翻版。

Assim ficou a Sala de Armas do GSI após a invasão dos terroristas ao Palácio do Planalto. Todos devem ser identificados, responsabilizados e punidos com o rigor da lei para que a democracia não volte a sofrer este tipo de violência. Tolerância zero ao terrorismo! pic.twitter.com/S4PpBPmtOZ — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) January 9, 2023

3度就職總統的魯拉行使緊急權力，關閉首都巴西利亞市中心24小時及政府機構主幹道，並下令安全部隊鎮壓。 警方在國會外發射催淚瓦斯驅逐人群，與抗議者發生肢體衝突，當局預估約莫3000人參與這場暴動，大約300人被捕。當地時間8日晚間六點半左右，最高法院、國會大廈和總統府已由政府控制，抗議民眾退回街頭，但暴亂依然持續。

魯拉矢言將要對參與本次行動的暴動者嚴懲不貸，並揪出是誰在背後支援，確保事件不會重演。他也譴責巴西軍警沒有採取行動遏制抗議者，因軍警中有許多波索納洛的支持者。

在魯拉就職典禮前48小時就啟程前往美國的波索納洛，直到事件爆發後6小時才打破沉默，於推特上譴責暴力，他表示在任期間尊重憲法，捍衛民主、透明度及自由。他也強調，在法律允許的範圍內示威，是民主；但暴動者公然入侵公共建築進行破壞的行為，如同2013年以及2017年左派的行徑，並不在此列。

- Manifestações pacíficas, na forma da lei, fazem parte da democracia. Contudo, depredações e invasões de prédios públicos como ocorridos no dia de hoje, assim como os praticados pela esquerda em 2013 e 2017, fogem à regra. — Jair M. Bolsonaro 2️⃣2️⃣ (@jairbolsonaro) January 9, 2023

多國領袖譴責巴西發生的暴力事件，美國總統拜登在走訪美墨邊境時被問及此事，表示此事「令人髮指」，他推特上支持魯拉政府，譴責針對巴西的民主以及和平移交權力的攻擊，並強調巴西人民的意願決不能被破壞。