巴西版國會大廈暴亂 魯拉矢言追究3千抗議者3百被捕

(台灣英文新聞/張雅鈞 綜合外電報導)巴西極右派前總統波索納洛上千支持者不服新任政府,於當地時間8日闖進最高法院、國會大廈和總統府大肆破壞,與安全部隊發生衝突,後於晚間被驅逐回街頭。左派總統魯拉矢言將嚴懲不貸,美國總統拜登等國際領袖譴責抗議者暴行。

巴西極右派前總統波索納洛(Jair Bolsonaro)在去(2022)年10月的總統大選第2輪投票中,以不足2%的落差敗給現任左派總統魯拉(Luiz Inacio Lula da Silva),然而波索納洛從未承認過魯拉的勝利,甚至早在大選一年多前便開始宣稱巴西的電子投票系統有舞弊行徑,在選舉失利後更於11月以電子投票系統有漏洞、相關選票無效為由,向高等法院遞狀,反遭法院斥為「惡意訴訟」,罰款1.3億元新台幣。

自選舉結果揭曉當日,便有波索納洛的支持者聚集抗議,幾個月來不斷延燒,包括卡車司機封鎖全國各地道路、支持者要求武裝部隊插手干預等,今(2023)年元旦魯拉就職前,已陸續發生多起激進民眾被捕事件,外界亦傳出擔憂美國國會大廈暴動事件重演的聲音,不料魯拉上任甫一週,擔憂成為現實。

綜合路透社、華盛頓郵報、法新社報導,波索納洛的支持者於當地時間1月8日,闖入最高法院、國會大廈和總統府。空拍畫面顯示,大批抗議人士多身穿巴西足球球衣,聚集政府大樓外;更多畫面紀錄暴動者砸毀建築物玻璃窗入內部大肆破壞,毀損物品、文件,在建物內噴灑水柱等行徑。

總統通訊秘書Paulo Pimenta 在推特上分享自己辦公室被闖入後,電視等物品被砸得稀爛的影像,活脫脫前美國總統川普落選後,支持者於2021年1月6日衝入國會大廈的事件翻版。

3度就職總統的魯拉行使緊急權力,關閉首都巴西利亞市中心24小時及政府機構主幹道,並下令安全部隊鎮壓。 警方在國會外發射催淚瓦斯驅逐人群,與抗議者發生肢體衝突,當局預估約莫3000人參與這場暴動,大約300人被捕。當地時間8日晚間六點半左右,最高法院、國會大廈和總統府已由政府控制,抗議民眾退回街頭,但暴亂依然持續。

魯拉矢言將要對參與本次行動的暴動者嚴懲不貸,並揪出是誰在背後支援,確保事件不會重演。他也譴責巴西軍警沒有採取行動遏制抗議者,因軍警中有許多波索納洛的支持者。

在魯拉就職典禮前48小時就啟程前往美國的波索納洛,直到事件爆發後6小時才打破沉默,於推特上譴責暴力,他表示在任期間尊重憲法,捍衛民主、透明度及自由。他也強調,在法律允許的範圍內示威,是民主;但暴動者公然入侵公共建築進行破壞的行為,如同2013年以及2017年左派的行徑,並不在此列。

多國領袖譴責巴西發生的暴力事件,美國總統拜登在走訪美墨邊境時被問及此事,表示此事「令人髮指」,他推特上支持魯拉政府,譴責針對巴西的民主以及和平移交權力的攻擊,並強調巴西人民的意願決不能被破壞。

I condemn the assault on democracy and on the peaceful transfer of power in Brazil. Brazil’s democratic institutions have our full support and the will of the Brazilian people must not be undermined. I look forward to continuing to work with @LulaOficial.